A dos años de la tragedia en el Jockey Club: "El cambio de fiscales da expectativa"

A dos años, con el dolor a flor de piel y un reclamo incesante de Justicia, Gabriel Gorga y María José Chena, los padres de Facu, lo evocarán una vez más en el lugar en donde ocurrió la tragedia. Será hacia las 19, acompañados de familiares, amigos, y también muchos socios que acompañan su pedido.

La institución deportiva atraviesa la mayor tragedia de sus 125 años de historia, que no reviste antecedentes de semejante gravedad y en la que hasta el momento fueron imputados algunos empleados del Club. Para los Gorga perder abruptamente y en forma trágica a su hijo Facundo de tan solo 10 años no tiene nombre. Y con una investigación demorada en el tiempo sienten que no pueden empezar a atravesar el duelo de la pérdida.

>>Leer más: Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a casi dos años de la muerte de Facundo Gorga

El duelo por un hijo

"No se puede hacer un duelo bajo estar circunstancias. Vamos al MPA cada vez que hay un testigo o imputado y escuchamos todo y tomamos nota. Es difícil arrancar un duelo, porque por momentos parece que nos toman el pelo. Tenemos la expectativa de que se modifique. Estamos peleando con que esto se encauce de una forma correcta. Es durísimo", dice con voz pausada Gabriel. María José, minutos después retoma el tema. "No sé si uno alguna vez termina de duelar a un hijo de 10 años que falleció en forma violenta. Es una incógnita, supongo que se aprenderá a vivir con esto". "Evitable, y traumático", mencionan ambos.

gorga

"Como padres uno nunca se imagina que va a vivir algo así", dice con entereza María José, para agregar: "Me imagino que los últimos minutos de Facu fueron desesperantes y crueles". El niño había quedado atrapado en el filtro ubicado en piso de la pileta La Dulce, la más tradicional de la docena de piscinas que tiene en su predio de Wilde y Córdoba. Esa boca que succionaba a una fuerza imparable lo dejó atrapado y produjo el ahogamiento de la víctima.

Como todo matrimonio que vive una pérdida lacerante como ésta se siguen preguntando "por qué", y los dos años ya transcurridos son una línea de tiempo en el calendario, pero en el interior de Gabriel y María José el reloj está suspendido. Ahora, la responsabilidad estará en manos de las fiscales Piazza Iglesias y Prunotto.

>>Leer más: Justicia por Facu: allanamientos por la muerte del nene en una pileta del Jockey Club

Los tiempos de la Justicia

Una de las razones que no le encuentran explicación es la demora en la investigación penal que acumula ya 24 meses, un plazo "en el que lo más sorprendente es que no esté imputado todo el elenco de personas que deberían estarlo. Se imputó a los empleados de rango más bajo y no al gerente general y tampoco a los dirigentes del Jockey en una instrucción de la causa lenta, larga y muy sesgada", afirman.

Sobre este punto, María José puntualizó: "Mis abogados, a medida que se iban colectando pruebas, en reiteradas oportunidades le dijeron a la fiscal (hasta antes del cambio impuesto por la fiscalía general del MPA, que desplazó a Mariela Oliva) que los imputara porque las pruebas alcanzaban y sobraban para imputar a Jorge Sánchez Almeyra (presidente de la comisión del Country) y a Charles Roberts (presidente del Jockey Club en el momento del hecho). Pero la fiscal jamás respondió el pedido. No hubo fundamento jurídico de la negativa".

gorga1

Las nuevas fiscales

Con las modificaciones tomadas por el MPA para que Piazza Iglesias y Prunotto estén a cargo de la persecución penal la expectativa en los Gorga ha cambiado. "Que se investigue a quienes corresponde, el cambio nos abre una luz de esperanza. Hasta aquí era un letargo, a los únicos que les tomaban declaraciones testimoniales eran plomeros, pintores, pileteros, guardavidas, herreros. Parecía como que la fiscal nunca quería investigar a las autoridades del club, tenía una resistencia a hacerlo, aún con todas las pruebas que hay que indican que deben ser investigados", señalaron los padres de Facu.

>>Leer más: Tragedia en el Jockey Club: el fiscal regional analizará el caso de la muerte de Facu

Para fundamentar algunos argumentos que elevan la cadena de responsabilidades hacia arriba del organigrama del Jockey, Chena repasó: "todos los dirigentes tienen el deber de cuidado pero además existen pruebas contundentes que demuestran que tanto Charles Roberts como Jorge Sánchez Almeyra sabían que esa pileta tenía un ducto que no tenía protección y sin embargo habilitaban la pileta, año tras año en esas condiciones. No tomaron medidas. Había probado conocimiento. En 2019-2020 un hombre metió el brazo en el ducto y quedó atrapado, pero como era corpulento logró salir, y escribió una nota para que fuera elevada a las autoridades según consta como dato en el MPA. Y después, un amigo de este hombre y a su vez es amigo de Matías Enz (un caso muy anterior) se dirigió a Roberts para recordarle que la pileta era una trampa mortal y que había pasado en dos ocasiones. Luego, en 2021, unos chicos jugaban allí, uno metió un toallón en el fondo del agua y se dieron cuenta que desapareció: lo había succionado el ducto, que no tenía rejilla. Ante ello, Sánchez Almeyra y los demás miembros de la comisión directiva suspendieron al chico por dos semanas y todo siguió igual".

La madre acude a siempre al Jockey Club

En forma periódica, la mamá de Facu acude al club tras la tragedia acompañada de amigas. Y en una ocasión, un miembro de la comisión directiva le recordó que "todos ellos sabían que el ducto no tenía protección, porque quien se ocupada del mismo se había jubilado y a nadie más le asignaron esta tarea".

Facundo Gorga.jpg La pileta Dulce del Jockey Club de Rosario fue clausurada luego de la muerte de Facundo Gorga, un niño de 10 años que se ahogó el 2 de enero de 2024. Foto: Instagram/@justiciaporfacu.

Prueba recuperada

En la charla con La Capital también se mencionó como prueba una revista que publicó el propio Jockey Club en la que según señalan Gabriel y María José, "Sánchez Almeyra dice que es responsable del gobierno interno del club y de las instalaciones. La encontramos y está en el legajo, impresa y presentada en Fiscalía pese a que no está más en internet".

A dos años, el matrimonio Gorga no ha tenido contacto con los directivos, según afirman. "En la pileta del Jockey Club de Rosario murió un nene de 10 años y jamás como padres, ni el resto de los socios tuvo una respuesta institucional".

>>Leer más: Tragedia en el Jockey: la fiscal imputó a los dos intendentes del club por la muerte de Facu

Sumario y la renuncia de un ex camarista penal

También llamó la atención de los papás del niño que no se haya hecho un sumario interno, porque según les trascendió, los empleados no querían someterse a una investigación del propio club. "¿Por qué no lo hicieron, tenían miedo de quedar los propios directivos comprometidos?", se preguntó María José. "Ahora, ellos mismos mandan a investigar a un departamento de la UNR, y el resultado arroja que (la pileta) era inhabilitable", subraya Gabriel. "Ni como madre y padre, ni a nivel institucional dieron una explicación", repasaron.

A lo largo de estos dos años, los Gorga recibieron intentos de contacto por parte de quienes eran en su momento directivos. A los seis meses y luego de un abrazo en La Dulce y posteriormente en un acto frente a la sede del Jockey (Maipú y Córdoba) hubo otro mensaje. "Me dijeron que querían tomar un café. Necesito una respuesta. Pedimos la renuncia de quien era el presidente, Charles Roberts. El mínimo gesto que podría tener ante tamaña tragedia era su paso al costado. Tendría que haber expresado que le generaba mucho dolor y que en su gestión estaba en desacuerdo con que algo así haya pasado. El homicidio de Facundo por responsabilidad penal de empleados y dirigentes es la tragedia más grande de la institución. Y lo dice en su carta de renuncia Otto Crippa García, exmiembro de la comisión directiva y secretario general y quien escribió el nuevo estatuto del Jockey", detalla María José. Para los padres, este apartamiento fue un punto de inflexión.

2024-07-15 pileta jockey club.jpg Facundo Gorga se ahogó en la pileta del Jockey club el pasado 2 de enero.

>>Leer más: Un año sin Facu: "Perdimos a nuestro hijo en una pileta que era una trampa mortal"

La referencia es a quien fuera integrante de la Sala 3 de la Cámara Penal de Apelaciones de los Tribunales rosarinos. "Fue el único miembro que renunció y que explícitamente y con largos párrafos expresa el dolor y la desilusión por el homicidio de Facundo y por la falta de respuesta, empatía y humanidad que demostraron los dirigentes del club para con nosotros y el resto de los socios. Es un desprecio a todos, nosotros somos las víctimas porque había muchos chicos en la pileta ese día". La referencia es al artículo 43 del estatuto del Jockey en la que se establece la responsabilidad de la mesa directiva (integrada por 5 miembros: presidente y vicepresidente, secretario general, tesorero y el presidente de la comisión del Country). "Habla de accionar y tomar medidas ejecutivas tienen la obligación de reunirse todo el año. Entiendo en su renuncia, que tenían responsabilidades como dirigentes de haber prevenido y ante la duda no haber habilitado la pileta. En su carta menciona las responsabilidades dirigenciales", marcó María José.

image (3).png Se trata del nene que se ahogó en la pileta principal del Jockey Club en enero. Sus padres se mostraron muy angustiados y dijeron que un verdadero tributo sería la renuncia de los directivos de la institución

Acto en La Dulce

Este 2 de enero habrá un nuevo acto en la pileta La Dulce del Jockey, a las 19. Habrá familiares y amigos de los Gorga. Se recordará que esta tragedia nunca debió hacer sucedido. "Cualquier dirigente sabe que un ducto sin reja es una trampa mortal", insistieron. "Había antecedentes, cuanto tiene que pasar para que cambie de manera defintiva", dijeron al finalizar. Este viernes habrá flores, encendido de velas y el recuerdo de Facu: "Lo llevé al club a jugar y a las dos horas estaba fallecido. Le encantaba vivir, los deportes, siempre sonreía. Nos explotó una bomba, quedó todo seco, la tierra agrietada". Se apagó abruptamente una sonrisa que ahora solo sonríe desde los carteles que evocan su memoria.