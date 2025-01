Ataques a la diversidad: "Los dichos de Javier Milei nos retrotraen más de 40 años"

Guillermo Lovagnini, rosarino pionero en la defensa de derechos de las minorías sexuales, le pidió al gobierno nacional: "Déjennos tranquilos, que no jodemos a nadie".

Lovagnini consideró que un discurso como el que pronunció Milei en Suiza “desempolva la vieja teoría dominada por un pensamiento único, que era el pensamiento eclesiástico. Argentina es un país que nació con la idea de la libertad, pero no la libertad con un ropaje de conservadurismo, como grita Javier Milei”.

En declaraciones a LT8, el profesor de Historia también aclaró: “Acá en Argentina, en los años 80, nunca prosperó un movimiento fascista como la Legión Cívica. La sociedad argentina ha metabolizado el tema de la sexualidad y ha entendido que el LGTB es un derecho. Hay gente que no lo entiende así y tiene poder, y así estamos como estamos. Igualmente insisto: está instalado en la sociedad argentina entender nuestros derechos, que somos ciudadanos que libremente podemos disponer de nuestro cuerpo sin molestar a nadie. Déjennos tranquilos, que no jodemos a nadie. Que Milei diga lo que quiera. Atrás del presidente hay un coro de iglesias, que no es la Católica, fogoneando ese tipo de discurso discriminador”, sostuvo Lovagnini.

El ex titular de la Comunidad Homosexual Argentina en Rosario anticipó que "se está armando la resistencia a todas estas políticas anti derechos. Los jóvenes de hoy LGBTQ+ no tienen idea de lo que vivimos las generaciones anteriores. A fines de la dictadura sufrí 8 días de cárcel por el solo hecho se ser gay, más los arrestos o razzias que se hacían en los boliches. Por eso en Argentina, tenemos que apelar a recuperar la memoria y mantener presente lo que se vivió. Tenemos una larga tradición de asesinatos y persecuciones, que realmente ocurrieron”.

“Culturalmente hemos avanzado un montón en la sociedad argentina, pero hay mucha gente emparentada con el fascismo, que trata de imponer sus ideas a la gente, y así les fue a los fascistas, pero ellos insisten”, subrayó.

Qué dijo Javier Milei sobre las personas gays

El presidente Javier Milei atacó a las personas trans, a las parejas gay que adoptan hijos (los trató de "pedófilos") y a las mujeres, a las que acusó de querer ganar privilegios sobre los hombres.

Ante el Foro Económico Mundial de Davos, Milei dijo: "Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", lanzó Milei.

"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", afirmó sobre un caso en el Estado de Georgia.

"Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", generalizó.