Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

La nueva medida elimina los tres niveles de ingreso que se consideraban previamente para acceder a los subsidios. Los detalles

El gobierno oficializó la unificación de los subsidios de luz y gas

El gobierno oficializó la unificación de los subsidios de luz y gas a través de la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La nueva medida e limina los tres niveles de ingreso que se consideraban previamente a la hora de acceder a la asistencia estatal.

La política quedó oficializada a través del Decreto 943/2025, publicado este viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.

En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.

Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

De esta manera, y con todos los usuarios que recibirán subsidios en una sola categoría, con el nuevo esquema el acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes o inferior a $3.771.987,09 mensuales, según datos a noviembre de 2025 del Indec.

>> Leer más: Nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según se expresa en el Decreto publicado este viernes.

En cuanto al acceso a este régimen, el gobierno revisará el padrón: las personas ya inscriptas en el RASE no deberán volver a anotarse, ya que habrá una migración automática de datos con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Topes para subsidios de luz y gas

En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.

Gas propano y garrafas

Las personas usuarias podrán inscribirse desde enero en www.argentina.gob.ar/subsidios, dado que este segmento no migra automáticamente.

Mientras tanto, sigue abierta la consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones o presentar observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Subsidios de luz y gas durante los primeros meses de 2026

Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.

De esta manera, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas —que no cuenta con subsidios en verano— un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.