Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre calle Ituzaingó

Sucedió este viernes en Ituzaingó al 1200. Personal del municipio y de la Policía tuvieron que implementar un operativo que incluyó corte de tránsito

2 de enero 2026 · 09:37hs
Alarma en barrio Abasto. El enorme panal de avispas quedó suspendido en una rama sobre el pavimento 

El panal estaba sobre la rama de un árbol que no aguantó el peso

Tránsito cortado en Ituzaingó al 1200 por la caída de un imnenso panal de avispas

Un enorme panal de avispas que se había formado en un árbol quedó suspendido a pocos centímetros del pavimento en barrio Abasto. La situación, que se produjo este viernes a la mañana, causó alarma entre los vecinos debido al tamaño de la colmena. De hecho, tras el aviso que hicieron los habitantes de la zona se realizó un amplio operativo que incluyó el corte de tránsito en la cuadra.

Todo sucedió en Ituzaingó al 1200, entre Mitre y Entre Ríos. Los vecinos de ese sector se encontraron esta mañana bien temprano con que la rama de un árbol se había desplazado hacia abajo hasta casi tocar el pavimento. Pero lo que despertó el temor de todos fue el tamaño de un panal que se había formado sobre esa rama, y que evidentemente produjo la caída por el peso.

Lo cierto que los primeros en llegar a ese lugar fueron efectivos de la Policía provincial, luego personal de la Dirección de Tránsito que procedió a cortar el tránsito de vehículos en esa cuadra. Minutos más tarde, al frente de la situación se pusieron los expertos de la Dirección de Vectores de la Municipalidad de Rosario.

Tras una maniobra que duró poco más de una hora y media, los empleados municipales pudieron retirar el gigantesco nido sin que los insectos reaccionaran como suelen hacerlo cuando se sienten amenazados. Según trascendió, la colmena era habitada por camoatíes, una especie de avispas.

