Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Un motociclista de 48 años falleció ayer a la tarde en un choque con un ómnibus del transporte urbano de pasajeros en la zona sudoeste de Rosario. El siniestro vial se produjo poco antes de las 14.30 del jueves en avenida Rivarola y Anderson.
Fuentes policiales indicaron que en esa esquina se produjo la colisión entre una moto y un colectivo de la línea 145 y que como consecuencia del impacto el conductor del rodado sufrió graves heridas y quedó tendido en el pavimento con pérdida de conocimiento.
Al lugar arribaron primero efectivos del Comando Radioeléctrico quienes ante la urgencia comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardio pulmonar, pero al llegar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias se confirmó que la víctima había fallecido. Fue identificado como José Leonardo Miño, de 48 años.
El tránsito tuvo cortado durante unas horas mientras los peritos de la Policía de Investigaciones realizaban todas las medidas judiciales de rigor para casos de homicidios culposos en accidente de tránsito. A su vez, el colectivero tuvo que cumplimentar todos los trámites de apertura de causa en la seccional 32ª.
