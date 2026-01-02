La Capital | La Ciudad | Choque

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El siniestro vial sucedió en la tarde del jueves en avenida Rivarola y Anderson. La víctima tenía 48 años.

2 de enero 2026 · 10:31hs
Personal del Sies acudió al lugar donde se produjo el choque entre una moto y un colectivo 

Foto: La Capital / Archivo.

Personal del Sies acudió al lugar donde se produjo el choque entre una moto y un colectivo  

Un motociclista de 48 años falleció ayer a la tarde en un choque con un ómnibus del transporte urbano de pasajeros en la zona sudoeste de Rosario. El siniestro vial se produjo poco antes de las 14.30 del jueves en avenida Rivarola y Anderson.

Fuentes policiales indicaron que en esa esquina se produjo la colisión entre una moto y un colectivo de la línea 145 y que como consecuencia del impacto el conductor del rodado sufrió graves heridas y quedó tendido en el pavimento con pérdida de conocimiento.

Al lugar arribaron primero efectivos del Comando Radioeléctrico quienes ante la urgencia comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardio pulmonar, pero al llegar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias se confirmó que la víctima había fallecido. Fue identificado como José Leonardo Miño, de 48 años.

El tránsito tuvo cortado durante unas horas mientras los peritos de la Policía de Investigaciones realizaban todas las medidas judiciales de rigor para casos de homicidios culposos en accidente de tránsito. A su vez, el colectivero tuvo que cumplimentar todos los trámites de apertura de causa en la seccional 32ª.

Noticias relacionadas
Fuerte choque en zona sur. El rescate de uno de los ocupantes del auto volcado.

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

un auto de coleccion de 180 mil dolares choco en buenos aires y quedo destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

dos helicopteros chocaron en el aire en nueva jersey: un muerto y un herido

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Rosario ofrece talleres gratuitos de jardinería en enero: semillas y cuidado de canteros en verano

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Lo último

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

El fuego destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de 14 mascotas que habían sido rescatadas de la calle. La familia perdió todo y piden colaboración

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Ovación
El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Policiales
Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
POLICIALES

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Ciudad
Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse
La Ciudad

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El Mundo

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Política

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Información General

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo