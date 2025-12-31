El gobierno nacional evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

El objetivo de la administración de Javier Milei es tratar proyectos pendientes como la reforma laboral y la ley de glaciares

El gobierno de Javier Milei analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para el 2 de febrero próximo con el objetivo de tratar proyectos pendientes como la reforma laboral y la ley de glaciares .

Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso nacional. Las extraordinarias que se habían convocado rigieron entre el 10 y el 30 de este mes .

En el caso de la llamada “modernización laboral” que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurada la cantidad de votos necesaria para aprobarla .

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich , en su rol de jefa del bloque de senadores nacionales libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esa reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, como lo hizo recientemente con el presupuesto 2026 .

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como el ministro del Interior, Diego Santilli, y Eduardo y Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados nacional).

Paralelamente, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso a lo largo de enero.

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate (que podría concluir el 27 de ese mes) apunta especialmente a la reforma laboral, una obsesión de Milei ya que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno (permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado).

Asimismo, la reforma del Código Penal no será tratada durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.