El gobierno nacional evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

El objetivo de la administración de Javier Milei es tratar proyectos pendientes como la reforma laboral y la ley de glaciares

31 de diciembre 2025 · 13:36hs
El gobierno de Javier Milei retomará la agenda legislativa en febrero.

Foto: Prensa Diputados.

El gobierno de Javier Milei retomará la agenda legislativa en febrero.

El gobierno de Javier Milei analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para el 2 de febrero próximo con el objetivo de tratar proyectos pendientes como la reforma laboral y la ley de glaciares.

Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso nacional. Las extraordinarias que se habían convocado rigieron entre el 10 y el 30 de este mes.

La reforma laboral

En el caso de la llamada “modernización laboral” que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurada la cantidad de votos necesaria para aprobarla.

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores nacionales libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esa reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, como lo hizo recientemente con el presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como el ministro del Interior, Diego Santilli, y Eduardo y Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados nacional).

>>Leer más: Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero

Paralelamente, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso a lo largo de enero.

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate (que podría concluir el 27 de ese mes) apunta especialmente a la reforma laboral, una obsesión de Milei ya que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno (permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado).

Asimismo, la reforma del Código Penal no será tratada durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Cristina Kirchner continúa internada y pasará Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Maximiliano Pullaro cerró su segundo año como gobernador de Santa Fe.

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el sueldo del presidente no recibirá un aumento

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

