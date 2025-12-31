El Año Nuevo de Milei: con sus perros en Olivos y enfocado en la agenda internacional

También podría sumar al festejo su hermana Karina. El presidente planea volver a viajar a Davos y a Estados Unidos a comienzos del 2026

Al igual que en Navidad, Javier Milei planea celebrar Año Nuevo en la Quinta de Olivos. Sin trasladarse ni realizar ningún viaje, el presidente recibirá el 2026 en la quinta presidencial junto a sus perros.

También podría sumarse al festejo su hermana Karina Milei , aunque en 2024 la secretaría general General de la Presidencia pasó las fiestas junto a los padres de ambos, Horacio Milei y Alicia Lucich. No obstante, l a funcionaria acompañó al jefe de Estado en Navidad, por lo que la reunión podría repetirse en este Año Nuevo.

Para la medianoche, se espera que el mandatario de un mensaje a la población, tal como lo hizo en Navidad . "Se vienen tiempos felices en Argentina”, fue el título del video publicado a las 00:00 del pasado 25 de diciembre.

Javier Milei comienza este 2026 enfocado en la agenda internacional: para enero ya tiene planificado un viaje a Davos, Suiza, ciudad alpina donde a comienzos del 2025 dio un polémico discurso cuestionando la comunidad LGBTIQ+, que generó una ola de repudio y movilizaciones.

Más adentrado el año, el presidente volverá a subirse a un avión rumbo a Washington DC. Luego, Milei viajará a Reino Unido.

La agenda internacional de Milei

Su primer viaje será a Davos para volver a participar del Foro Económico Mundial. El evento se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, bajo el lema “Un espíritu de diálogo” y con la asistencia de más de 3 mil líderes de diferentes sectores y países. Resta conocer si el discurso del argentino despertará la misma controversia que este año.

Ya entrado el año, el presidente argentino planea visitar nuevamente a Washington. El objetivo del viaje es que Milei firme personalmente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No obstante, ambas administraciones todavía están trabajando en dicho acuerdo.

Luego, entre abril y mayo el líder de La Libertad Avanza se subirá a otro avión, pero esta vez rumbo a Londres. Allí se encontrará con dirigentes ingleses de derecha. Un dato particular de este último viaje es que, de realizarse, Milei se convertirá en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde la guerra de Malvinas.