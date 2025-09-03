La Capital | Política | Javier Milei

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El presidente aseguró que la oposición quiere frenar su plan "a cualquier costo", en plena campaña de cara a las elecciones bonaerenses del domingo próximo y las legislativas nacionales de octubre

3 de septiembre 2025 · 14:00hs
La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico

"La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme", afirmó Milei.

Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña en Moreno (provincia de Buenos Aires), rodeado de alertas por su seguridad, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida.

Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles.

Milei y el kirchnerismo

Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: "La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme".

El presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando "la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada". Agregó que eso también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el primer mandatario defendió a su hermana Karina (secretaria General de la Presidencia).

"Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en la Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que hizo un trabajo fenomenal", destacó.

Milei también redobló sus críticas a la oposición y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al gobierno y, cuando son gobierno, destruyen el país", sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas".

