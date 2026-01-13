La Capital | La Ciudad | Pullaro

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra"

El gobernador respondió al pedido de aplicar la cláusula gatillo y anticipó que presentarán una oferta "en función de los recursos que tiene la provincia"

13 de enero 2026 · 13:17hs
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Luego del reclamo de la implementación de la cláusula gatillo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este martes que sostendrá la política de negociación de los últimos años en las paritarias. "Seguimos trabajando en el mismo sentido, que los salarios no caigan debajo de la inflación", manifestó.

En los últimos días, referentes del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) consideraron que la Casa Gris debe cambiar el sistema de recomposición de haberes. Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo anticipó que presentarán una oferta "en función de los recursos que tiene la provincia" y recordó que los recursos tuvieron una caída real del 11,8 % desde fines de 2023.

"Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra y lo vamos a sostener", manifestó Pullaro durante una rueda de prensa en la ciudad capital. Al mismo tiempo ratificó su compromiso en pos de "trabajar para que los chicos puedan incorporar conocimiento estando dentro del aula".

Pullaro anticipó que no habrá paros docentes

Si bien todavía no hay fecha de reunión paritaria con los gremios, se mostró convencido de que podrán cumplir con el cronograma del ciclo lectivo 2026 desde el inicio. "Las clases van a empezar en tiempo y forma", aseveró.

El jefe de la Casa Gris afirmó que el año pasado fue "el primero después de 14 años sin tener que soportar paros" en las aulas santafesinas. Así como insistió en garantizar el funcionamiento de las escuelas, dijo que los docentes pueden tener "total y absoluta tranquilidad" porque no perderán poder adquisitivo en los próximos meses.

>> Leer más: El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Salarios e inflación

Pullaro aseguró que la provincia seguirá dispuesta a hacer ajustes si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera la variación de los haberes. En este sentido, recordó: "Cuando los salarios le ganaron a la inflación, no hicimos ninguna corrección".

"Estamos convencidos de que la forma de fortalecer el entramado social es si apostamos a un sistema y un modelo educativo fuerte", manifestó el funcionario. Así reiteró que "los chicos tienen que estar en las escuelas, aprendiendo", y apuntó que la discusión con los gremios próximamente incorporará los resultados del Plan Raíz y otros programas como variables a analizar en las paritarias.

Sadop y el pedido de la cláusula gatillo

El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, le pidió al gobernador que "cumpla con su palabra" e implemente un acuerdo de actualización automática de los sueldos docentes en base a la medición de la inflación. "Es ni más ni menos que hacer lo que dijo en campaña", argumentó.

"Si Pullaro hubiera cumplido con su promesa de paritarias libres y cláusula gatillo, estos conflictos no se hubieran dado", manifestó el titular del gremio de las escuelas privadas. En este sentido consideró que es una oportunidad para "restablecer relaciones normales con la docencia, que están totalmente deterioradas".

>> Leer más: Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

En cuanto al panorama previo a la próxima convocatoria a la mesa de negociación, el dirigente sindical reiteró su disconformidad con los últimos incrementos. "El semestre pasado aumentó 7 % en seis cuotas, después agregó un dos por ciento más. Con todo eso llegó al 9 % cuando la inflación fue del 12 por ciento", afirmó.

Lucero no sólo se quejó de la diferencia numérica, sino también de la postura de los funcionarios a la hora de revisar el acuerdo sin reabrir la paritaria. Al respecto, señaló: "Esto se tuvo que implementar por decreto, no iba a salir por el rechazo de los sindicatos. No le quedó otra más que imponerlo de manera unilateral".

