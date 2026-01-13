El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

Lucas Batistuta, el Flaco Chamot y el Pelado Boggio estarán al frente del fútbol de un club que milita en el Argentino A

Lucas Batistuta , el hijo de un tremendo goleador de la selección argentina que surgió en Newell's y dos jugadores con raíz en Rosario Central , uno de gran trayectoria internacional y mundialista con la albiceleste, y el otro que jugaba de marcador de punta derecho y que se ganó el afecto de los hinchas canallas, ahora coincidirán en un ambicioso proyecto futbolístico en Boca Unidos de Corrientes, en el Federal A del fútbol argentino.

Aunque resta la confirmación oficial por parte del club Boca Unidos de Corrientes, todo indica que Lucas Batistuta, hijo del histórico goleador de la selección argentina, será el entrenador del equipo para la temporada 2026.

El hijo de Batigol estará acompañado por otros nombres con historia en el fútbol rosarino y en Central específicamente. José Chamot que asumirá como director deportivo y el coordinador general de inferiores será Alberto Boggio, según informó el diario Época de Corrientes.

Lucas Batistuta: campeón en Romang FC

Lucas Batitusta viene de consagrarse tricampeón de la Liga de Reconquista al frente de Romang FC, y cuenta con un paso como futbolista de Boca Unidos. También vistió la camiseta de Colón, Platense de Reconquista y el Ascenso de Italia.

Con apenas 29 años, el nuevo técnico asumirá el desafío de liderar un proceso que busca consolidar a Boca Unidos como un equipo competitivo y con identidad, apoyado en una estructura renovada.

El hijo del Bati estará apuntalado por dos exjugadores de Rosario Central. Así lo confirmó el empresario a cargo del gerenciamiento del club correntino Iván Gold. Sobre el Flaco Chamot expresó que "no podemos desconocer lo que hizo en los clubes que estuvo", y agregó que "va a ser el ideólogo de toda la reestructuración del fútbol".

Un técnico joven con proyección

En cuanto a Batistuta, consideró que “su equipo de trabajo es gente joven y nos gustó el funcionamiento y la idea de juego que tienen. Apostamos por este grupo para poder llevar a cabo este proyecto”.

Por último, habló sobre Boggio dijo que “trabajó en muchos equipos y actualmente estaba en Villa Mitre de Bahía Blanca” y que se hará cargo de las inferiores del club.

El objetivo principal de Boca Unidos es garantizar la participación de un equipo competitivo en el próximo Torneo Federal A.