La Capital | Policiales | policías

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dejaron ir a un hombre con pedido de captura por graves delitos. Se investiga si el caso tiene relación con la fuga de tres internos ocurrida horas después

13 de enero 2026 · 09:28hs
La seccional 15ª. El lunes a la madrugada se escaparon tres presos que fueron recapturados. Antes

Foto: La Capital / Archivo.

La seccional 15ª. El lunes a la madrugada se escaparon tres presos que fueron recapturados. Antes, dos policías habrían dejado ir a delincuente con pedido de captura.

Dos policías de la seccional 15ª de la zona sur fueron detenidos en las últimas horas acusados de permitirle escapar a un delincuente que había sido detenido horas antes, porque tenía un pedido de captura como responsable de graves delitos en barrio Tablada. Se presume que ese incidente se produjo antes de la fuga de tres presos ocurrida en la madrugada del lunes, quienes fueron recapturados en pocas horas, pero no se descarta que haya vinculación entre ambos casos.

La investigación está en manos de la fiscal Carina Bartocci, de Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA). " En principio entre jueves y viernes se imputarán (a los policías) los delitos de facilitamiento de fuga y falsedad ideológica. Hay tareas en curso en relación a la mecánica del hecho y otros detalles", dijeron a La Capital voceros del MPA.

El caso tiene que ver con una sospecha que surgió en torno a la fuga de tres presos ocurrida el lunes a la madrugada en la comisaría de Sarmiento y Ameghino. Con el correr de las horas fue cobrando fuerza el rumor de que serían cuatro los involucrados en el hecho y no tres como se informó oficialmente. Entonces, la fiscal Bartocci abrió una investigación junto con la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Qué se estableció en la investigación

Así se pudo establecer que un hombre identificado como Jonatan C. había sido detenido el lunes en la calle en un procedimiento de identificación de rutina. Según indicaron fuentes oficiales, a partir de un primer chequeo de identidad, esa persona figuraba con pedido de captura de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva por delitos como amenazas y abuso de armas.

>> Leer más: Fuga en la comisaría 15ª: recapturaron a tres detenidos que habían huido a la madrugada

Por ese motivo, Jonathan C. fue derivado a la seccional 15ª. La versión oficial que brindaron desde la dependencia policial era que el pedido de captura había quedado sin efecto, por lo cual lo dejaron ir en libertad. También trascendió que no habían notificado a Fiscalía el ingreso de Jonathan.

“Igualmente, la situación no termina de cerrar y el caso es investigado por Fiscalía y Asuntos Internos. Estamos viendo si el pedido de captura efectivamente había sido levantado o si hubo algo irregular en el procedimiento”, subrayó un vocero gubernamental. Finalmente, la versión que brindaron los policías no terminó por convencer a la fiscal Bartocci, quien ordenó este martes la detención de dos sumariantes.

Ahora se intenta establecer si el hecho de haberle permitido a Creciente huir de la seccional estuvo vinculado la fuga de los tres detenidos. Es decir, que con la evasión de la madrugada hayan querido "tapar" la salida irregular de Creciente. Mientras tanto, el delincuente permanece prófugo y la investigación avanza

Cómo fue la fuga en la seccional 15ª

La fuga de tres presos en la comisaría 15ª sucedió el lunes a la madrugada. Los reclusos lograron escapar de la dependencia de zona sur, pero la Policía provincial los recapturó a los tres. En primera instancia, efectivos del Comando Radioeléctrico identificaron a dos prófugos en Mitre al 4300, a la vuelta de la comisaría. El restante cayó en Entre Ríos y Ameghino, donde una mujer hizo la denuncia porque lo vio bajar a la calle desde una vivienda cercana.

Julián A., de 27 años, y Maximiliano R. (38) quedaron bajo arresto casi en simultáneo. Alrededor de las 6.45 de la mañana, una testigo no identificada le hizo señas al personal del Comando Radioeléctrico. En ese momento apuntó a un hombre que iba rengueando tras haber descendido de una vivienda en Entre Ríos al 4300.

Noticias relacionadas
El escruche en el edificio centenario trascendió luego del fin de semana.

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del rio coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

El ladrón tenía 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

La comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino. Anoche escaparon tres presos, pero fueron recapturados pocas horas después

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

Ver comentarios

Las más leídas

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Lo último

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Ovación
Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Por Luis Castro
Ovación

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newells en el Coloso

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newells

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newell's

Policiales
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad
Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades
Policiales

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina
Economía

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares
Información General

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Información General

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión
Información General

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Christian Petersen tras su internación: Sin voz, pero mejorando
Información General

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas