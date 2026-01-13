Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dejaron ir a un hombre con pedido de captura por graves delitos. Se investiga si el caso tiene relación con la fuga de tres internos ocurrida horas después

La seccional 15ª. El lunes a la madrugada se escaparon tres presos que fueron recapturados. Antes, dos policías habrían dejado ir a delincuente con pedido de captura.

Dos policías de la seccional 15ª de la zona sur fueron detenidos en las últimas horas acusados de permitirle escapar a un delincuente que había sido detenido horas antes , porque tenía un pedido de captura como responsable de graves delitos en barrio Tablada. Se presume que ese incidente se produjo antes de la fuga de tres presos ocurrida en la madrugada del lunes , quienes fueron recapturados en pocas horas, pero no se descarta que haya vinculación entre ambos casos.

La investigación está en manos de la fiscal Carina Bartocci, de Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA). " En principio entre jueves y viernes se imputarán (a los policías) los delitos de facilitamiento de fuga y falsedad ideológica. Hay tareas en curso en relación a la mecánica del hecho y otros detalles", dijeron a La Capital voceros del MPA.

El caso tiene que ver con una sospecha que surgió en torno a la fuga de tres presos ocurrida el lunes a la madrugada en la comisaría de Sarmiento y Ameghino. Con el correr de las horas fue cobrando fuerza el rumor de que serían cuatro los involucrados en el hecho y no tres como se informó oficialmente. Entonces, la fiscal Bartocci abrió una investigación junto con la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Así se pudo establecer que un hombre identificado como Jonatan C. había sido detenido el lunes en la calle en un procedimiento de identificación de rutina. Según indicaron fuentes oficiales, a partir de un primer chequeo de identidad, esa persona figuraba con pedido de captura de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva por delitos como amenazas y abuso de armas .

Por ese motivo, Jonathan C. fue derivado a la seccional 15ª. La versión oficial que brindaron desde la dependencia policial era que el pedido de captura había quedado sin efecto, por lo cual lo dejaron ir en libertad. También trascendió que no habían notificado a Fiscalía el ingreso de Jonathan.

“Igualmente, la situación no termina de cerrar y el caso es investigado por Fiscalía y Asuntos Internos. Estamos viendo si el pedido de captura efectivamente había sido levantado o si hubo algo irregular en el procedimiento”, subrayó un vocero gubernamental. Finalmente, la versión que brindaron los policías no terminó por convencer a la fiscal Bartocci, quien ordenó este martes la detención de dos sumariantes.

Ahora se intenta establecer si el hecho de haberle permitido a Creciente huir de la seccional estuvo vinculado la fuga de los tres detenidos. Es decir, que con la evasión de la madrugada hayan querido "tapar" la salida irregular de Creciente. Mientras tanto, el delincuente permanece prófugo y la investigación avanza

Cómo fue la fuga en la seccional 15ª

La fuga de tres presos en la comisaría 15ª sucedió el lunes a la madrugada. Los reclusos lograron escapar de la dependencia de zona sur, pero la Policía provincial los recapturó a los tres. En primera instancia, efectivos del Comando Radioeléctrico identificaron a dos prófugos en Mitre al 4300, a la vuelta de la comisaría. El restante cayó en Entre Ríos y Ameghino, donde una mujer hizo la denuncia porque lo vio bajar a la calle desde una vivienda cercana.

Julián A., de 27 años, y Maximiliano R. (38) quedaron bajo arresto casi en simultáneo. Alrededor de las 6.45 de la mañana, una testigo no identificada le hizo señas al personal del Comando Radioeléctrico. En ese momento apuntó a un hombre que iba rengueando tras haber descendido de una vivienda en Entre Ríos al 4300.