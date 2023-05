Guerrieri IV: piden sumar como delito de lesa humanidad los secuestros de las infancias

>>Leer más: Condenan a prisión perpetua a Marcote y Lofiego por delitos de lesa humanidad en Rosario

La letrada también argumentó que las privaciones ilegítimas de la libertad involucró a infancias que iban "desde meses de vida y hasta los 10 años, pero sin dudas fueron víctimas de esos secuestros sistemáticos".

"Es un tema que tiene que ver con las infancias vulneradas porque también resultaron víctimas, por eso es necesario un reconocimiento y reparación del Estado. Tiene que ver con el derecho a la verdad y a la reparación. Las situaciones fueron dramáticas en un contexto de violencia", sostuvo.

En ese marco, citó a modo de ejemplo el caso del secuestro de Mario Bordesio, junto a sus padres, en septiembre de 1977. "Fue trasladado en una camioneta por tres hombres vestidos de civil, que era el modus operandi de la patota del Batallón. Lo entregaron en la casa de sus tíos, todo sucio y distintos problemas de salud", lamentó.

En el banquillo de los acusados se encuentran quienes fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 601 del Ejército: Pascual Guerrieri, quien al momento de los hechos era segundo jefe con el rango de teniente coronel; Jorge Fariña, exjefe de la Central Operaciones de Inteligencia y luego de Actividades Especiales de Inteligencia, con el rango de capitán; Juan Daniel Amelong, ex 2° jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente.

También Marino González, exjefe de Actividades Especiales de Inteligencia con el rango de teniente primero; y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, José Luis Troncoso, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, quienes se desempeñaron como personal civil de inteligencia del destacamento.

Completan esa nómina los ex policías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: el entonces subinspector Federico Almeder, el ex sargento Juan Carlos Faccendini, el ex cabo Juan Félix Retamozo, el ex inspector Enrique Andrés López, el ex agente Osvaldo Tebez, el ex inspector Oscar Giai y el ex cabo Roberto Squiro. De todos ellos, Faccendini, Retamozo, Troncoso, Tebes, Giai y Squiro llegan al juicio sin condena previa.