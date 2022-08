Guerrieri IV: alertan sobre una "estrategia de impunidad" del represor Troncoso

>> Leer más: Comenzó en Rosario el cuarto tramo de la megacausa Guerrieri por delitos de lesa humanidad

Las organizaciones agregaron que "porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, instamos a los miembros del Tribunal a que no recepten esta maniobra de impunidad y juzguen a Troncoso como corresponde en una sociedad democrática".

El civil abocado a tareas de Inteligencia durante la última dictadura es uno de los 17 acusados que tiene la cuarta parte del juicio conocido como "Guerrieri", que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra 116 víctimas en el circuito represivo ilegal del Ejército en el Gran Rosario.

Troncoso está imputado delitos perpetrados contra 54 víctimas del terrorismo de Estado, cuyos casos ya fueron analizados en los anteriores juicios. Pero como el exPCI estaba prófugo, su participación en la represión ilegal no fue analizada judicialmente. "Si Troncos queda fuera del juicio se caen esos 54 casos, porque ya fueron juzgados en las etapas anteriores", dijo un vocero judicial.

El juicio se inició el lunes pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, a cargo de los jueces Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas.

La megacausa ventilará la suerte de 116 víctimas de la última dictadura que fueron desparecidas, asesinadas, secuestradas o torturadas en algunos de los cinco centros clandestinos del circuito represivo ilegal montado por el II Cuerpo de Ejército, entonces con asiento en la ciudad.

Están acusados de esos delitos Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach y Walter Pagano. También Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.