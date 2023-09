Gisela Scaglia:  "Santa Fe tiene que ir a pedir la hidrovía, no se las podés ceder a La Cámpora"

La vicegobernadora electa de Santa Fe aseguró que no se puede dejar a "alguien que no sea de la provincia" la vía navegable "más importante del mundo".

hidrovia.jpg Río picado. Cruces de acusaciones en la licitación del dragado.

"Santa Fe tiene que ir a pedir la Hidrovía, no se las podés ceder a La Cámpora, y menos a alguien que no sea de la provincia", aseguró Scaglia, y añadió: "Y lo tenemos que hacer frente al nuevo gobierno nacional. Ahí hay mucho por hacer y es la vía navegable más importante del mundo, de ahí sale el cereal, es el puerto cerealero más grande del mundo, no puede ser que Santa Fe no sea quien toma las decisiones. Ahí vamos a trabajar de lleno y a dar la discusión que haya que dar.