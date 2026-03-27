Pablo Lunati lanzó una dura frase en pleno escándalo arbitral: "Chorro y ladrón"

El exárbitro publicó un mensaje en redes sociales contra un referí, pero sin mencionarlo. Lo hizo en el medio de la polémica en AFA por los desaciertos arbitrales y sospechas de corrupción

Es un escándalo. Pablo Lunati transitó diversas canchas del fútbol argentino como árbitro, pero también fue cuestionado en su momento.

El exárbitro Pablo Lunati publicó un duro mensaje en redes sociales en medio del escándalo por los chats filtrados que involucran a jueces del fútbol argentino y que generaron una fuerte polémica en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . Las críticas lanzadas por el polémico exreferí no son nuevas, más allá de que también tiempo atrás cuando estaba en actividad estuvo en el centro de los cuestionamientos por sus actuaciones.

A través de su cuenta personal, Lunati lanzó críticas sin mencionar destinatario directo , aunque en el ambiente del fútbol se interpretó como un mensaje dirigido a uno de los árbitros implicados. “Me encanta, por chorro, ladrón y policía. No cambiaste”, escribió.

El exjuez también cuestionó la trayectoria del apuntado y aludió a supuestos favores recibidos en el pasado. “Perdiste los códigos con la gente que te dio una mano enorme cuando no te quería nadie”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloLunati22/status/2037292088232960286&partner=&hide_thread=false Que hermoso que empieces a estar en todas las portadas de los diarios digitales y demás !!!!! Me encanta, por chorro , ladrón y policía ? , no cambiaste , pero lo peor que perdiste son los códigos con la gente que te dio una mano enorme cuando no te quería Nadie, porque en… — Pablo Lunati (@PabloLunati22) March 26, 2026

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Revuelo por mensajes

Según pudo saber NA, el posteo se da en el contexto de la difusión de chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza que generaron un fuerte revuelo en el arbitraje argentino.

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En paralelo, también quedó bajo la lupa el árbitro Luis Lobo Medina, investigado por presuntas irregularidades y posibles manipulaciones de resultados, lo que profundizó la crisis en el sector.

El episodio se da en medio de tensiones dentro de la dirigencia del fútbol argentino, con cuestionamientos al arbitraje y reclamos de mayor transparencia en la estructura de la AFA.