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Manuel Adorni encabeza reuniones con funcionarios y legisladores para mostrarse firme en el cargo

Tras recibir a la senadora Patricia Bullrich y al ministro de Justicia, Juan Mahiques, el jefe de Gabinete sumó a Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Este viernes tendrá una actividad junto a Milei

26 de marzo 2026 · 15:32hs
Bullrich y Adorni

Foto: Archivo / La Capital.

Bullrich y Adorni, mano a mano en la Casa Rosada luego de los chispazos que hubo entre ellos en las últimas semanas.

Un día después de su reaparición en las conferencias de prensa, y procurando despejar toda sospecha de su salida del gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió este jueves a mostrarse activo encabezando reuniones individuales con ministros y legisladores. En esa línea, el funcionario compartirá este viernes una actividad oficial con el presidente Javier Milei.

Por la mañana, Adorni recibió en su despacho de la Casa Rosada Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, quien confirmó que prontamente se presentará ante el Congreso un nuevo paquete de leyes.

Bullrich ratificó las reformas que quiere implementar el presidente sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de glaciares, la protección del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

Bullrich y las reformas por venir

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer (por el miércoles) el jefe de Gabinete. Será el Congreso más reformista de la historia. Trabajaremos sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora en su cuenta de X.

En la misma red social el exvocero presidencial publicó: “Junto a Bullrich, con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y muchos temas más. Genia total”.

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El encuentro fue el primero que tuvieron ambos funcionarios luego de los chispazos que hubo entre ellos en las últimas semanas, una vez que los polémicos viajes del jefe de Gabinete se instalaron en la agenda pública.

Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

>>Leer más: Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve a Adorni caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay, y responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló, en su rol de Ministra de Seguridad Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En el Senado, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.

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Al término del cónclave con Bullrich, el funcionario recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de 62 magistrados al Congreso.

La agenda de reuniones de Adorni incluye a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y posteriormente a su par del Interior, Diego Santilli, dos de los nueve integrantes del gabinete que estuvieron ausentes en la conferencia de prensa del miércoles.

El jefe de Gabinete concluirá otra turbulenta semana con una nueva foto con el jefe del Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quienes lo respaldaron fuertemente en los últimos días, cuando los escolte este viernes en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano.

Santilli, en tanto, retomará este viernes los viajes a las provincias con una visita al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

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