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La nueva vida del exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

"En mi carrera me di el gusto de jugar en Newell's, club del cual soy hincha", sostuvo Germán Caffa en su negocio de Asunción rodeado de mates y bombillas, entre otras cosas

Luis Castro

Por Luis Castro

27 de marzo 2026 · 06:40hs
Germán Caffa con la de Newells y en el museo que tiene en su casa plagada de camisetas.

Producción fotográfica para LA CAPITAL/Andrés César Mancini (enviado especial a Paraguay)

Germán Caffa con la de Newell's y en el museo que tiene en su casa plagada de camisetas.
La nueva vida del exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida del exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida del exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

El después de ser jugador es el quid de la cuestión a resolver que tienen los que cumplieron el sueño de vivir del fútbol. Como siempre se dice y es una concreta realidad es que la carrera es de pocos años y se "jubilan" muy jóvenes, por ende deben estar preparados para buscar un nuevo trabajo. Germán Caffa tuvo la chance de estirar su andar futbolístico y después de los 40 años colgó los guantes con la idea de seguir ligado a la pelota. Pero todo lo que se piensa no siempre se cumple y encontró su pasión en un emprendimiento familiar con la venta de mates en Asunción (Paraguay), su lugar de residencia, pero también encontró la veta en el periodismo. "Llevo adelante uno de mis hobbies que es el mate, pero también trabajo como periodista en radio y televisión", contó el exarquero que pasó por Newell's y donde "me di el gusto de cumplir mi sueño de jugar en el club del cual soy hincha como mi familia".

Embed - La nueva vida de Germán Caffa

En la intersección de San Rafael y Pedro Alcántara, en Asunción, se encuentra El Entrerriano, un negocio de venta de mates, cuchillos y otros artículos a cargo del exarquero de Newell's. Con este emprendimiento el nacido en Concepción del Uruguay hace 45 años mantiene viva su pasión por el mate y transita su vida después del fútbol, aunque eso no quedó del todo de lado porque como otros tantos exfutbolistas se sumó a un grupo de periodistas para ser columnista en radio y TV.

"Esto que hago es un uno de mi tantos hobbies y la pasión que tengo por el mate. Es un emprendimiento familiar iniciado con la idea de traer un poco las costumbres entrerrianas y mezclarla con la guaraní. En paralelo estoy haciendo periodismo después de que me retiré", relató Caffa tras recibir emocionado a los enviados de La Capital en Asunción, capital de Paraguay, para el ciclo "Historias en juego". "Me gusta y sigo las historias", contó el exarquero que se convirtió en refuerzo Leproso el 1ª de julio de 2008.

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¿Cómo es que surgió esa idea de dedicarte a ese rubro?

La verdad que no vivo de esto porque no me dedico al ciento por ciento, lo hago más como un hobbie. Todo empezó en 2019, un amigo me empezó a traer cuchillos y otras cosas de Entre Ríos y empecé a vender a los futbolistas. Armé mi propio showroom y en pandemia lo exploté al máximo, registré la marca y hoy llevamos casi 6 años con este emprendimiento.

Hay muchas cosas que tenés vinculadas al fútbol, incluso algunas con los colores de Newell's y quizás porque te dejó una huella en tu carrera.

Sin dudas, porque Newell's siempre fue el sueño familiar. Mi viejo era fanático y a los seis años me llevó a la cancha y ahí me identifiqué con esos colores. Después se dio la chance de que el presidente en ese momento, Eduardo López, compró mi pase y me llevó al Parque. Costó que lo pague, ja, pero siempre estuve agradecido porque me dio la oportunidad de cumplirme un sueño a mí y a mi familia.

El museo del exarquero

A unos metros del negocio Caffa tiene una habitación destinada a conservar los recuerdos acumulados a lo largo de su extensa carrera. Es que el exarquero pasó por dieciocho clubes, una cifra importante aunque muy detrás del récord Guinness del Loco Sebastián Abreu, quien en su extensa trayectoria abarcó 11 países distintos entre 1994 y 2021 y pasó por 32 clubes. En el medio de todo esto el argentino Carlos Frontini reclamó su lugar al pasar por 34 entidades.

Gimnasia (Entre Ríos), Ferro, Crucero del Norte, Candelaria, General Caballero (Paraguay), Olimpia, Palestino, Tacuario, San Martín (Tucumán), Newell's, Nacional, La Equidad, Banfield, Deportivo Luqueño, Cortuluá (Colombia), 2 de Mayo, Sportivo Iteño y Deportivo Recoleta fueron las instituciones por las que pasó el entrerriano y casacas que atesoró con pasión en su museo, aunque también posee una gran cantidad de distintos clubes que cambió con otros futbolistas.

Germán Caffa

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Una de las más preciadas es la de Lionel Messi que lució en la última Copa América. "Tengo un amigo que trabaja en la Conmebol y le pedí que me consiguiera la firma de Leo. Y lo hizo. Es un sueño para mí", expresó Caffa mientras mostraba la casaca de la selección argentina ubicada en un lugar especial del museo.

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Aparte de la de Messi, ¿cuál es la otra que atesorás con pasión?

La de la Fiera Rodríguez, esa camiseta me encanta. Primero porque es de Newell's y segundo por lo que es Maxi. La Fiera es un emblema de Newell's. La tengo firmada por él y con dedicatoria.

Germán Caffa

¿Te han querido comprar camisetas?

Sí, varias, pero no se venden. La pasión no se vende. Tengo de muchos arqueros como de Orión (Boca), Julio Chiarini (River), Julio César (Corinthians). Rogério Ceni (San Pablo), un arquero con una gran historia. Y tengo la camiseta con la que debuté en Newell's. Fue en una victoria ante Gimnasia por 1 a 0, con gol de Germán Ré. Debuté con Fernando Gamboa tras la salida de Ricardo Caruso Lombardi.

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¿Qué anécdota recordás de tu paso por Newell's?

Lo que recuerdo es en mi llegada al club, muchos de ustedes (periodistas) me llamaron y no quise hablar. Viste que en el fútbol hasta que no se pone el gancho no hay nada asegurado. "No puedo hablar", dije y hubo muchos que se enojaron y decían: "Ah, bueno, Caffa no habla" (risas). Pero fue sólo por eso, faltaba firmar. Lastimosamente no jugué la cantidad de partidos que quería porque tuve una lesión muy grave. Igualmente, quién me quita lo bailado porque cumplí un sueño que tenía desde chico y estar en una institución de la cual uno y la familia es hincha.

La vocación por el periodismo

Tras la despedida del fútbol Caffa buscó seguir ligado a su pasión de alguna manera y buscó hacerlo con el fin de trabajar en un club y con jugadores, pero por esas cosas de la vida le surgió otro camino vinculado al periodismo.

"Cuando terminé de jugar busqué la chance de trabajar como preparador de arqueros mientras terminaba el curso de técnico. Fue en ese momento que me llamó gente de radio Monumental para invitarme a sumarme al equipo. La verdad que no lo tenía pensado en mi vida, pero siempre me gustó lo que sea hablar de fútbol y no solamente de la posición de arquero. Probé, me gustó y llevo casi 3 años haciendo radio y televisión", contó Caffa.

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¿Sos crítico y, por ende, tenés represalias de los jugadores?

No, no.

Nos entendés entonces a nosotros, ja.

Sí, jaja. Hoy que estoy de este lado entiendo muchísimas cosas. Porque yo antes quizás decía, "¿Este va a hablar y opinar del fútbol sin que juegue la pelota?" Y acá en Paraguay pasa lo mismo, no es solo en Argentina. Pero qué pasa, cuando vos te pones de este lado, vos escuchas y vos si no, este tipo no juega nunca la pelota, pero entiende de fútbol. Y está criticando, yo lo que no estoy de acuerdo cuando vos criticás de mala leche. Pero si vos sos objetivo, o sea, el futbolista muchas veces le cuesta ser autocrítico y siempre dije que siendo autocrítico es cuando vos mejorás. Entonces, cuando escuchás que alguien te critica objetivamente hay que tomarlo como que es para mejorar y no quedarte en pensar en que siempre jugás bien.

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Además nadie tiene la verdad absoluta.

Ahora aprendí de que el periodista que no juega el fútbol lo entiende. Lo mismo que pasa al entrenador de fútbol, es decir "¿cómo puede estar dirigiendo tal tipo si nunca juega la pelota?". Y hay un montón de ejemplos en el fútbol mundial. Entonces, me di cuenta que no hace falta ser futbolista para entender y saber de fútbol. ¿Dónde está la ventaja que tenemos los jugadores? En el vestuario, en el tomar mates en el vestuario, el sentir ese olor a aceite verde, el vendarte, el masaje, que el periodista que nunca jugó no lo sabe. ¿Y dónde está la ventaja del periodista? El conocimiento, la lectura, la historia, en la oratoria, en la forma de hablar, en la forma de entrevistar. Entonces, creo que las dos cosas juntas es lo ideal.

Germán Caffa

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Ahora como analítico, se viene la Copa Libertadores, va a jugar Central con Di María. ¿Qué genera eso en la competencia internacional?

Obviamente que le da prestigio,. Es importante que haya vuelto un jugador campeón del mundo y con la jerarquía de Di María al fútbol argentino es fantástico. Es de Central, pero un ídolo de la selección. Mucho tuvo que ver Gonzalo Belloso , a quien lo tuve de compañero en Olimpia y tengo buena relación.

Ya que lo mencionaste a Belloso, ¿lo conociste como jugador, pero cómo lo ves ahora como presidente?

Lo conocí como compañero, era un tipo muy temperamental, iba al frente, a veces se pasaba de rosca y capaz que se iba a las piñas. Pero buena leche, buen compañero, de compartir el vestuario. Después lo conocí en la faceta como dirigente de la Comebol, también un tipo distinto de lo que era como futbolista. Y hoy lo veo como presidente y la verdad que uno de lejos observa que ha hecho muy bien las cosas en Central.

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