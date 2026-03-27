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A qué hora juega la selección argentina el amistoso frente a Mauritania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el primer partido de esta fecha Fifa frente al conjunto africano, a menos de tres meses del Mundial

27 de marzo 2026 · 10:45hs
La selección argentina tiene un amistoso frente a Mauritania.

La selección argentina tiene un amistoso frente a Mauritania.

La selección argentina recibe a Mauritania en La Bombonera en un encuentro amistoso de preparación de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Mauritania

El partido amistoso de la selección argentina ante Mauritania será este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera con el arbitraje principal del paraguayo Derliz López, quien estará acompañado por sus compatriotas Roberto Cañete (asistente 1) y Eduardo Britos (asistente 2), mientras que el argentino Nazareno Arasa será el cuarto árbitro.

Dónde ver Argentina vs. Mauritania

La transmisión del encuentro de la Albiceleste será de manera exclusiva a través de Telefe y sus plataformas. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

seleccion argentina Messi Angola
El último amistoso de la selección argentina fue victoria 2-0 ante Angola en noviembre de 2025.

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>> Leer más: Alarma en la selección argentina: un jugador se lesionó y podría perderse el Mundial 2026

Posible formación de la selección argentina

El entrenador Lionel Scaloni planea parar un once compuesto por la mayoría de los titulares, aunque todavía mantiene algunas dudas y podría probar alternativas en algunos puestos. Según trascendió en las últimas horas, Lionel Messi descansaría y sumaría minutos desde el banco de suplentes.

Con la chance de realizar algunos cambios de último minuto, el DT albiceleste pararía el siguiente equipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nicolás González; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

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