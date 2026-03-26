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Viaje a Punta del Este: un testigo contradijo la versión de Manuel Adorni

Agustín Issin, el piloto al que le facturaron el vuelo, se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py y habló sobre el periplo del funcionario

26 de marzo 2026 · 15:10hs
Captura de pantalla. El video de Adorni

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este.

El piloto Agustín Issin, al que le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este jueves en los Tribunales Federales de Comodoro Py como testigo en la causa en la que se investigan los viajes del funcionario el reciente fin de semana de carnaval.

Aportó documentación y dijo que a la reserva y al vuelo lo pagó Marcelo Grandio, el periodista y amigo de Adorni que tiene contratos con la TV Pública.

El piloto, que pidió declarar como testigo en la causa, sostuvo que el vuelo lo reservó y lo pagó Grandio. De ese modo, contradijo la versión del jefe de Gabinete y aseveró que la factura la hizo el día en que se conoció ese viaje de Adorni porque había estado de vacaciones.

Issin compareció durante cuatro horas en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, y también denunció que hubo “manipulación” y apuntó a funcionarios de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Issin emitió la factura del vuelo privado en el que regresó de Punta del Este (Uruguay) el jefe de Gabinete. En el expediente consta que el broker de aviones compró un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares, uno de los cuales fue usado por Adorni.

Las facturas de los vuelos de Adorni

En tanto, la factura del regreso a la Argentina la emitió Issin a Grandio el mismo día en que salió a la luz el caso.

En ese sentido, la factura del vuelo de regreso fue emitida el 9 de marzo, un fecha tardía, por un valor de 3 mil dólares a nombre de Grandio, el periodista amigo de Adorni. Y salió 1.830 dólares menos que la de ida.

Issin declaró como testigo respecto del vuelo de regreso al país de Adorni y su familia, ya que el viaje de ida a Punta del Este figura a nombre de la productora Imhouse, de Grandio.

>>Leer más: Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Según la prueba presentada ante Lijo, las facturas de los vuelos las entregó a la Justicia la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri SA. Por el vuelo de ida a Uruguay fueron abonados 4.830 dólares, que se transfirieron en pesos.

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Agust&iacute;n Issin, piloto y broker de vuelos.

Agustín Issin, piloto y broker de vuelos.

Paralelamente, se dispuso que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación vinculada con el caso. La medida incluye los registros de las cámaras de seguridad de la terminal.

“Hay un sector de la aviación ejecutiva que mueve personalidades. Después, si son políticos, cantantes o turistas, para nosotros es secundario”, agregó Issin en diálogo con la prensa. Y aseguró que “no conocía a Grandio ni a Adorni” antes de venderles el vuelo.

El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no lo hubiera pagado”.

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