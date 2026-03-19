Macri encabezó el relanzamiento del PRO junto a dirigentes de todo el país

El expresidente aseguró que el partido amarillo no será oposición al gobierno de Milei, pero avisó: “Somos el próximo paso”

El expresidente Mauricio Macri aseguró este jueves que el PRO no coincide en todo con el gobierno de Javier Milei, pero que tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” al afirmar que el partido amarillo “no nació sólo para ganar una elección”.

El PRO realizó su plenario de su consejo nacional en Parque Norte (Caba) para fortalecer su estructura y diseñar la estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2027, en un encuentro que implicó la reaparición de Macri en una actividad partidaria.

Según Macri, el PRO está satisfecho de que seis de los miembros del gabinete nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí ”.

“Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona sino de muchas y requieren infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y, para eso, hoy está el PRO ”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó a Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y que, desde su espacio, lo apoyaron “y se lo pidieron”.

El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados, senadores y legisladores provinciales para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el alcalde porteño, Jorge Macri.

Este último sostuvo que el país se encuentra “en un momento bisagra” y señaló que, desde su espacio, trabajarán para que la Argentina “salga adelante” y “no vuelva más atrás”. Y añadió: “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”.

“Nuestro espacio no administra la inercia: da discusiones difíciles y transforma. Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona. Sin el PRO no existiría la ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo”, planteó el jefe de Gobierno porteño.

Gisela Scaglia, presente

Por su parte, la titular del PRO de Santa Fe, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, aseveró sobre el cónclave: “Nos encontramos para pensar la Argentina que viene, con la responsabilidad de hacer lo que falta. Somos una fuerza nacional con mucho por construir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2034680199267090835&partner=&hide_thread=false Hoy nos encontramos para pensar la Argentina que viene, con la responsabilidad de hacer lo que falta. En el PRO somos una fuerza nacional con mucho por construir.



Orgullosa del equipo de Santa Fe, siempre presente para aportar una mirada federal, con el foco en el desarrollo… pic.twitter.com/X1V3rFhg8C — Gisela Scaglia (@GiScaglia) March 19, 2026

También posó para su cuenta en la red social X junto al gobernador de Chubut. “El interior productivo tiene mucho para decir. Con Torres coincidimos en lo esencial: las provincias que generan riqueza necesitan más protagonismo y reglas claras para crecer”, escribió.

A su turno, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que en 2027 los dirigentes del PRO “volverán a ser protagonistas”.