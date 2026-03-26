Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida

Sucedió en la zona de Ricardo Rojas y calle 1717. La víctima fatal, que tenía 36 años, recibió tres impactos y murió mientras era atendido en el Heca

Alexis Damián Barrios ingresó en grave estado al Heca por una balacera en barrio Santa Lucía y murió poco después

Un hombre murió y una mujer recibió un disparo en una pierna en una balacera ocurrida en la noche del miércoles en barrio Santa Lucía . El violento incidente sucedió poco antes de las 20, en Ricardo Rojas y calle 1717, en la zona oeste de Rosario. Por el momento se desconocían los pormenores del tiroteo.

Fuentes policiales identificaron a la víctima fatal como Alexis Damián Barrios, de 36 años, y a la mujer herida como Juan Evelín M., de 32. Fuentes oficiales señalaron que el incidente fue reportado a la central de emergencias 911 como abuso de armas con una una persona herida de bala.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a un grupo de personas que estaban subiendo a un hombre herido en un automóvil Fiat Duna para trasladarlo a un hospital. En el mismo, los uniformados fueron informados sobre una mujer también herida de bala que ya había sido trasladada al Policlínico San Martín.

Con relación a la mujer, las fuentes indicaron que presentaba una herida de bala en pierna derecha. Con relación a Barrios, trascendió que presentaba lesiones en pecho y en brazo y pierna derecha y fue derivado al Hospital de Emergencias de Clemente Álvarez, donde falleció poco después de las 21.30.

Los voceros señalaron que en el lugar donde ocurrió el crimen, la Policía detectó 9 vainas calibre 9 milímetros y los vecinos no aportaron datos sobre lo sucedido.

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Qué se sabe de la víctima fatal del tiroteo

Según los registros difundidos por la Policía, Barrios tenía antecedentes por robo calificado de noviembre de 2024 y en un domicilio donde residía, en Colombres al 2200, hubo un incidente con secuestro de arma de fuego con tres personas aprehendidas.

Además, cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo de anoche, en Ricardo Rojas entre calle 1707 y Pje 1750, la Policía tiene registrado un incidente del 27 de noviembre del 2025, donde una mujer denunció que habían intentado ingresar a su domicilio para matarla y que la habrían amenazado personas ligadas a la venta de estupefacientes en esa zona.