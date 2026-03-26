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El gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita: analiza poner uno de Lionel Messi

El gobierno retiró obras del pasillo del Salón Eva Perón por "fallas estructurales" y analiza nuevos símbolos, con el capitán argentino como una de los opciones

26 de marzo 2026 · 13:19hs
Otras opciones de reemplazo son Faustino Sarmiento

Otras opciones de reemplazo son Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca

El gobierno nacional retiró la réplica del histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que colgaba en la antesala del Salón Eva Perón de la Casa Rosada. La medida también incluyó el desmontaje de un ploteo del glaciar Perito Moreno inspirado en la obra del artista Helmut Ditsch.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, impulsó la decisión. El Ejecutivo justificó la medida por problemas estructurales en los soportes de exhibición y por el riesgo de deterioro ante los cambios de temperatura en el pasillo del ala noreste del primer piso.

Según explicaron desde el gobierno, los técnicos detectaron fallas en la estructura que sostenía las piezas. También advirtieron que el uso de aire acondicionado en la zona podía afectar la conservación de las obras.

El Ejecutivo envió las piezas al Museo del Bicentenario para iniciar un proceso de preservación. Las autoridades buscan resguardar tanto la copia del cuadro de Numa Ayrinhac como la intervención basada en la obra de Ditsch.

El antecedente más cercano remite a 2020, cuando especialistas realizaron estudios técnicos sobre la obra original de Ayrinhac, pintor oficial de la familia Perón, con el objetivo de avanzar en su restauración.

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Las posibilidades de cambio que se barajan

En la Casa Rosada analizan distintas alternativas para ocupar el espacio vacío. Entre las opciones, aparecen próceres como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.

Sin embargo, en las últimas horas ganó fuerza la posibilidad de colocar una imagen de Lionel Messi. La iniciativa responde a la intención de incorporar figuras contemporáneas con alta valoración social.

En paralelo, el gobierno también evalúa reemplazar el ploteo del glaciar por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú del lado argentino. La propuesta busca mantener una referencia paisajística y se vincula con la cercanía del despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

La decisión se inscribe en una serie de cambios impulsados por la actual gestión en edificios públicos. En 2024, el Ministerio de Capital Humano ordenó retirar imágenes y bustos vinculados a Eva Perón y Néstor Kirchner de dependencias de Anses.

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