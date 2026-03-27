Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

La Policía de Investigaciones y Prefectura Naval realizaron múltiples allanamientos con ocho personas detenidas y el secuestro de cocaína

El material secuestrado en el los allanamientos en San Lorenzo y Puerto San Martín

Personal policial monta guardia en uno de los domicilios allanados ayer en San Lorenzo

Ocho personas detenidas y el secuestro de casi dos kilos de cocaína y de más de 12 millones de pesos fue el saldo de múltiples allanamientos realizados durante el jueves en San Lorenzo y en Puerto San Martín . Los operativos fueron realizados en forma conjunta por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y de Prefectura Naval Argentina (PNA).

Según fuentes oficiales, lo procedimientos se enmarcaron en una causa por comercialización de estupefacientes que investiga la fiscal Luisina Paponi del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación, que se extendió durante aproximadamente cuatro meses y contó con la intervención del juez Carlos Gazza, incluyó tareas de inteligencia criminal como seguimientos, análisis de filmaciones y puestos de observación.

Según se estableció, la organización continuó con la venta de droga pese a procedimientos previos en los que incluso se habían derribado puntos de venta, lo que motivó el avance y la profundización de las medidas judiciales.

allanamientos en Cordón 2

En ese contexto, se realizaron seis allanamientos _tres a cargo de la PDI y tres de PNA_ en domicilios ubicados en Cayetano Silva al 1100, Presidente Roca al 900 y 900 bis, calle 15 al 4100 y El Ombú al 3800 de Puerto San Martín y Mosconi al 3700 de San Lorenzo. Los operativos contaron además con la colaboración de grupos tácticos de distintas unidades regionales.

Qué resultado dieron los allanamientos

Como resultado fueron detenidas ocho personas: J. S. (29), C. T. (46), C. M. (36), A. C. (25), M. S. (26), M. G. (46), Z. S. (33) y R. S. (44), quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes.

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Durante los allanamientos se secuestraron 1.855 gramos de cocaína fraccionados en 2.799 dosis, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización, como recortes de nylon, bandas elásticas y anotaciones de interés. Además se incautaron 17 teléfonos celulares, dos vehículos -un Volkswagen Polo y una Peugeot Partner-, y la suma total de 12.524.997 pesos en efectivo.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en el marco del avance de las actuaciones judiciales.