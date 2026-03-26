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Familiares de víctimas de fentanilo en Rosario fueron convocados por la Auditoria General de la Nación

De manera virtual, el grupo de familiares de víctimas volverán a contar sus historias, esta vez ante la AGN, en la previa a la auditoría sobre la Anmat

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

26 de marzo 2026 · 06:05hs
Familiares de víctimas del fentanilo contaminado se reunieron en el Monumento a la Bandera (diciembre 2025)

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado se reunieron en el Monumento a la Bandera (diciembre 2025)

La Auditoría General de la Nación (AGN) iniciará este jueves el taller de planificación participativa de las familias de víctimas del fentanilo contaminado. Será el paso previo a la auditoria sobre la gestión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) entre 2023 y 2025. En este marco, en Rosario las familias se sumarán de manera virtual a lo largo del proceso.

A días de cumplirse un año de la primera alerta de la Anmat por casos de fentanilo contaminado, la AGN convocó a familiares, allegados y sobrevivientes del opioide adulterado para participar del taller de planificación participativa. El objetivo es conocer cada caso respecto a la gestión del organismo público y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

El primer encuentro presencial será este jueves a las 10.30 en el edificio en el edificio presidente Raúl Ricardo Alfonsín, sede de la AGN. Allí se definirán las audiencias virtuales donde Rosario dirá presente. Será el primer paso antes de comenzar la auditoría final que dará un informe, no judicial, sobre el medicamento contaminado que fue producidos por HLB Pharma y comercializados por Laboratorios Ramallo SA.

>> Leer más: Estremecedora movilización de familiares de víctimas del fentanilo en Rosario: "Fue un Cromañón sanitario"

El Cuerpo Médico Forense de la Justicia federal analiza 111 casos de víctimas fatales a causa del fentanilo contaminado. Además, hay en carpeta otros 48 casos de sobrevivientes para llegar a un total de 159 personas, entre fallecidas y recuperadas. De ese total, el Juzgado Nº3 de La Plata, conducido por Ernesto Kreplak, sumó 35 casos en medio de la feria judicial de enero de este año.

La AGN investiga la causa del fentanilo contaminado

Con el proyecto de auditoría en fase de planificación, las familias de Rosario y el país fueron convocadas para, una vez más, exponer sus historias. Es decir, contar la tragedia en primera persona. Una vez que pasen los expositores, que tuvieron que ser debidamente comunicados al organismo del Estado, se decidirá “de qué manera” se abordará y los objetivos de la investigación. “Es por eso que los aportes de las partes interesadas son sumamente valiosos y se evaluará su incorporación en la planificación del proyecto de auditoría”, señaló la invitación a la que pudo tener acceso La Capital.

Los objetivos del taller, según expusieron, son involucrar e informar a “las partes interesadas para asegurar la transparencia del proceso de auditoría”; conocer las experiencias de las partes para “profundizar, direccionar o iniciar procedimientos de auditoría específicos y enriquecer el trabajo de auditoría”; e “identificar puntos críticos de la gestión”.

La auditoría de la AGN se realizará por pedido del Congreso de la Nación y tiene como propósito “analizar la gestión sobre los procedimientos y sistemas de alerta, controles preventivos y de seguridad en la producción, fiscalización y distribución de medicamentos, en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”, entre el 1º de enero de 2023 y el 31 de agosto de 2025.

La propia AGN aclaró que la investigación no se trata de un proceso judicial sino de una auditoría “de control de gestión” para “identificar hechos significativos” y recomendar acciones para mejorar los procesos de la Anmat.

Una auditoría que tardó dos años

En un comunicado difundido por el grueso de las familias víctimas y querellantes de la causa por fentanilo contaminado se adelantó que se buscará “analizar la responsabilidad del Estado en el desastre sanitario que dejó, hasta el momento, 173 personas entre fallecidas y decenas de afectados por el uso de fentanilo contaminado en hospitales”. La cifra de muertos a causa del opioide contaminado difundida por las familias se debe a que aún hay 14 casos en investigación.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Para las familias la convocatoria se da en un “contexto crítico” por la causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales del Ministerio de Salud, la Anmat y el Iname y “una comisión investigadora (en el Congreso) cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”.

Según ambas investigaciones, la causa dejó al descubierto “fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”, expresaron las familias y pidieron que se analice la responsabilidad del Anmat.

“La reactivación de la AGN se produce luego de más de dos años de inactividad, cuando el daño ya se ha materializado”, agregaron y lamentó la inacción de la Auditoría General de la Nación en 2024 y 2025 ya que pudo haber alertado las fallas “en un sistema donde la prevención es determinante”.

Los familiares de víctimas de fentanilo contaminado remarcaron que esta intervención de la AGN establecerá qué falló y así evitará “una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse” porque “cuando el control falla, las consecuencias no son administrativas: son humanas, y el daño es irreversible”.

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