Fuerte cruce entre Martín Lucero de Sadop y Charly Cardozo del PRO en Twitter

Los expertos en tecnologías son contundentes sobre cuándo no hay que postear en redes sociales. Aconsejan, por supuesto, no hacerlo nunca, y en eso son tajantes, no hacerlo cuando se ha tomado una copa de más o cuando se está especialmente sensible o enojado, las emociones fuertes, tanto como una bebida espirituosa pueden hacer que se pierda la perspectiva y decir, acaso sin querer, frases hirientes que no tienen marcha atrás.