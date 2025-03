Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas

Caputo y Manes se cruzaron frente a frente el sábado a la noche a la salida de la Asamblea Legislativa. Ya venían manteniendo una disputa luego del intento del diputado de interrumpir al presidente Javier Mile, quien a la vez le respondió, en el marco de su discurso de apertura de la sesiones ordinarias.

Amenazas coactivas

En el escrito que pide constituirse en querellante, Manes señalo que fue “amenazas coactivas, toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un Diputado Nacional con el fin de que ese Diputado deje de hacer algo, en este caso, que deje de hacer críticas en el marco de su función a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos _se entiende_ el Presidente de la Nación”.

Señaló que el objetivo de esa intimidación es “una suerte de disciplinamiento al resto de los legisladores no partidarios”.

En los argumentos de la presentación Manes señaló que “más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas”.

“Sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados «cortitos»”, denunció el diputado radical.

Manes señaló que “la inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas”.

“De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria”, detalló.

Agregó que “entendemos que los hechos se enmarcan, como mínimo en esa calificación legal. Esto sin contar con que el comportamiento -por su gravedad- podría encuadrar en la parte final del artículo 149 ter inciso 2.a del Código Penal toda vez que _de alguna forma_ se está compeliendo al afectado a que no ejerza la función de Diputado Nacional en los términos que la Constitución argentina lo establece”.

Destacó que Caputo “tiene injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado, por más que no tenga asignadas tareas fijas. De hecho y también así lo dice el propio Presidente de la Nación, se habla del trípode o triángulo de poder del Gobierno integrado por el aludido y los hermanos Javier Milei (Presidente de la Nación) y Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia con omnipresencia en todas las áreas de la gestión pública)”.

Al relatar Manes señaló que “el 1º de marzo de 2025, me presenté en el recinto para intervenir en la Apertura de las 143º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación que -como es sabido- se iniciaban con el discurso presidencial del Señor Presidente Javier Gerardo Milei”.

En ese sentido agregó que “además de otros legisladores, público en general y funcionarios de otros poderes del Estado, en uno de los palcos ocupando una cercana ubicación privilegio con las bancas de los legisladores, se encontraba el Señor Santiago Luis Caputo quien actualmente se desempeña como Asesor Presidencial y conforma el «triángulo de hierro» que de forma para constitucional se encarga de la administración general del país.

Relató que cuando estaba avanzando el discurso, el presidente de su bloque Democracia para Siempre Pablo Juliano le preguntó si iban a subir las penas por el delito de las cripto estafas y a su lado con un ejemplar de la Constitución argentina en mis manos se la mostré al Presidente”.

Dijo que en esa circunstancia Milei le respondió y hubo aplausos de legisladores y militantes a las palabras del Jefe de Estado, pero señaló que en ese momento “comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observe a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo”.

“Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina. Las imágenes se han difundido por redes sociales y por medios audiovisuales, por dicho motivo, solicito que el magistrado actuante las requiera como prueba de los hechos”.

“En dichas circunstancias (las imágenes lo grafican muy bien), el Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi 6 oído y decirme en tono amenazante: «Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio», a lo que yo respondí, «Yo estoy limpio», a lo que él me espetó: «Vos no me conoces a mí»”, y yo respondí « te conozco»”, subrayó.

"Diputado kirchnerista"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra Manes, al que definió de “kirchnerista” y aseguró que la denuncia que erradicó contra el asesor presidencial, Santiago Caputo, fue “para incentivar el show”.

“Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes porque, de hecho, él adrede se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del presidente de la Nación”, sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa.

Asimismo, Adorni aseguró que Manes protagonizó “una enorme falta de respeto a la investidura presidencial” al interrumpir el discurso del mandatario, y perjudicó también a los que seguían atentamente las palabras del libertario en la Cámara de Diputados.

“Lo del diputado Manes la verdad que es absolutamente lamentable, lo bueno es que este año hay elecciones, que es donde se validan o no cada uno de los lugares y de los cargos. Así que, muy triste la actitud del neurólogo Manes”, sentenció.

Consultado sobre el futuro del asesor, el funcionario descartó la salida de Caputo y lo definió como “una de las personas de máxima confianza” del jefe del Estado.

Adorni no fue el único en desestimar el tema. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó al radical de “hacer campaña política” con el episodio. “Fue una actitud preparada por el diputado Manes de ir con la Constitución al recinto para increpar al presidente en un acto que es institucional, la apertura de sesiones ordinarias”, sentenció.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó el hecho de “intrascendente”, y le atribuyó al neurocirujano “una actitud provocadora por asistir a la apertura de sesiones con la Constitución e interrumpir varias veces al Presidente”.

“Además, no hubo ninguna agresión física”, concluyó Menem.