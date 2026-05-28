Mauricio Macri reunió a legisladores provinciales del PRO

La conducción nacional del partido amarillo encabezó una jornada de trabajo con representantes legislativos de distintos distritos del país para coordinar estrategias parlamentarias. Presencia santafesina

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La conducción nacional del PRO encabezó una jornada de trabajo con representantes legislativos de distintos distritos del país.

El líder del PRO, Mauricio Macri , encabezó este jueves una reunión con legisladores provinciales del partido amarillo en la sede nacional ubicada en la ciudad de Buenos Aire con el objetivo de fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país .

Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez ; el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis , y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

La apertura del encuentro contó con intervenciones de Martínez, del dirigente santiagueño Facundo Pérez Carletti y de la diputada bonaerense María Sotolano, quienes resaltaron la necesidad de recuperar ámbitos de coordinación política e intercambio entre dirigentes y legisladores del espacio .

Posteriormente, Macri realizó un análisis sobre la situación política nacional, los desafíos de gestión y el rol del PRO en las provincias , además de brindar detalles acerca del “Próximo paso” , la iniciativa que impulsa el partido a nivel nacional y que el 5 de junio lo depositará en la ciudad de Santa Fe . En ese marco, el expresidente desembarcará en Rosario después del Mundial .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2060012882008346659&partner=&hide_thread=false Encuentro Nacional de Legisladores PRO. pic.twitter.com/SUeZTWTSNz — PRO (@proargentina) May 28, 2026

Durante la jornada se desarrollaron distintos bloques de trabajo en los que representantes de cada provincia expusieron la realidad política, económica y social de sus distritos, el estado legislativo de cada jurisdicción y las principales problemáticas locales.

>>Leer más: Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe

También se intercambiaron experiencias parlamentarias vinculadas a seguridad, educación, modernización del Estado, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

Por Santa Fe participaron las diputadas Astrid Hummel, María Fernanda Castellani y Ximena Sola.