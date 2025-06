Experto en Derecho pone bajo la lupa el fallo que condenó a Cristina Kirchner

“Hay algunos problemas. No he leído las fojas que tiene esa causa como para definirla. Pero ciertamente hay cuestionamientos, y el tribunal ha hecho lo que habitualmente no hizo en su historia como fallar en contra o sacar de la cancha a un candidato en víspera de una elección. Eso no sucedió nunca" , subrayó Blando.

"Sin embargo, los juicios hay que acatarlos más allá de algún recurso internacional al que pueda acudir la expresidenta”, reconoció.

El abogado constitucionalista consideró que el fallo emitido este martes por la Corte nacional “dará mucho que hablar porque tuvo un impacto político muy importante y además están en juego otras cuestiones como el tema de la imparcialidad de los jueces que juzgaron”.

OB1.jpg Oscar Blando, experto en Derecho Político y Constitucional, brindó una mirada crítica sobre el fallo que condenó a Cristina Kirchner. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

En ese sentido, dijo que “hay un párrafo de la resolución de la Corte de ayer que es muy curioso, porque habla de la imparcialidad. Cristina cuestionó la imparcialidad de ciertos jueces que la juzgaron, y la Corte dijo que eran solo presunciones de la expresidenta y que esa parcialidad no se acreditó en la causa. Pongamos las cosas blanco sobre negro. Parte de los jueces que juzgaron a Fernández de Kirchner son quienes se reunieron en la Quinta Los Abrogos, de Mauricio Macri, y participaron del viaje a (la estancia del maganate Joe Lewis) Lago Escondido”.

Para reforzar su crítica, Blando puso esa situación en otros términos y se preguntó: “¿Qué hubiera pasado si el expresidente Macri, quien dicho sea de paso tiene muchas causas judiciales, hubiera sido condenado durante la presidencia de Kirchner y los jueces que lo condenaron hubieran jugado al paddle en una propiedad de Cristina en El Calafate?”

La imparcialidad de los jueces

“Los jueces, acusados de no ser imparciales que condenaron a la expresidenta no se inhibieron en la causa, no aceptaron recusación y ciertamente no se apartaron de la causa. En este caso hay temas que dan lugar a una discusión que recién empieza y que tiene un impacto político. Cristina no solo no podrá ejercer cargos públicos, sino que por las leyes vigentes también será excluida del padrón electoral y no podrá tampoco ejercer cargos partidarios, porque eso lo prohíbe la ley de partidos políticos”, agregó Blando.

El exdirector de Reforma Política de Santa Fe subrayó en que “las causas sobre corrupción duran demasiado tiempo y en general los acusados son condenados cuando no están en función. Eso es constante en Argentina. Hay causas que llegaron en similares circunstancias a las de Cristina y que demoraron uno y dos años, y aquí se resolvió de una manera muy rápida, con el agravante de que los medios de comunicación anticiparon cuándo el tribunal iba a tomar esa decisión y eso se cumplió, también adelantaron el contenido del fallo, que también se cumplió”.

“Todo eso hace que este proceso esté cuestionado y cuando se cuestionan los fallos de la justicia, se resiente la república. No es un problema solamente de la persona afectada. Es un problema social, político, que tenemos en Argentina. Tenemos que recuperar la imparcialidad e independencia en la justicia”, concluyó.