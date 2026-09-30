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Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

La medida se llevó a cabo en el marco de la causa Hotesur. El diputado viajaba hacia la provincia de San Juan para reunirse con referentes del peronismo

30 de septiembre 2026 · 18:21hs
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El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado en un control en la provincia de San Luis.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado en un control en la provincia de San Luis.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis luego de que se detectara que la camioneta en la que viajaba tenía un pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur.

El hecho ocurrió en un puesto limítrofe entre Córdoba y San Luis, precisamente en la localidad puntana de Justo Daract. Tras verificaciones correspondientes, se produjo el secuestro del vehículo, según informaron medios locales.

El líder de La Cámpora viajaba hacia San Juan, donde este jueves se reunirá con referentes del peronismo y militantes. En su visita a la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el legislador tiene previsto un encuentro con diputados nacionales e integrantes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino.

Otro secuestro

El secuestro de la camioneta de Máximo ocurrió 24 horas después de que la Policía de San Luis secuestrara una Dodge RAM 2500 Laramie 4×4 relacionada con la misma causa judicial.

El operativo tuvo lugar este martes a la mañana en la ruta provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles cuando la camioneta iba desde Cortaderas a Villa de Merlo.

Acorde con el parte oficial de las fuerzas de seguridad de San Luis, la RAM 2500 se encuentra a nombre de Cristina Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia en febrero de 2019, a pedido del magistrado federal Julián Ercolini, quien ordenó el secuestro de vehículos pertenecientes a la familia Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros individuos y empresas.

>> Leer más: Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Además, se indicó que durante el control se corroboró que el actual propietario es un hombre que vive en San Luis. El informe definió al conductor como un vecino de Cortaderas, de 38 años.

La camioneta había ingresado a territorio puntano el domingo pasado y fue detectada por las lectoras de patentes de un pórtico de monitoreo ubicado en Santa Rosa del Conlara. Luego de haber sido interceptada, quedó secuestrada a disposición de la autoridad judicial competente.

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