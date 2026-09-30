La Capital | Política | Santa Fe

"Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte"

Gisela Scaglia, José Nuñez, Pablo Farías y Esteban Paulón presentaron un proyecto para reconocer a la provincia por su historia, sus clubes y su proyección internacional

30 de septiembre 2026 · 20:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte

Después de 15 días en los que los Juegos Suramericanos reunieron a 3,5 millones de personas, los diputados nacionales Gisela Scaglia, José Nuñez, Pablo Farías y Esteban Paulón presentaron un proyecto para declarar a Santa Fe Capital Nacional del Deporte. La iniciativa busca poner en valor una historia de más de 150 años, una enorme tradición de clubes e instituciones y una provincia que hoy cuenta con las condiciones y la infraestructura necesarias para recibir competencias de primer nivel.

"Los Juegos dejaron algo que va mucho más allá de una competencia: dejaron obras", indicaron al destacar que más de 90 millones de dólares se destinaron a infraestructura deportiva en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Entre las principales obras están los Invencibles: el Centro Acuático Provincial, el Arena y el Estadio Multipropósito, en Rosario; el Estadio Multipropósito y el Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Santa Fe y Recreo, y el Estadio Multipropósito y el Velódromo, en Rafaela. A esto se suman la transformación integral del Card Pedro Candioti, con una nueva pista de atletismo homologada y los nuevos espacios para BMX y skate.

"Santa Fe tiene una historia deportiva enorme, pero también tiene un presente que nos permite pensar en grande. Las obras que quedaron después de los Juegos no son solamente escenarios para una competencia: son lugares donde nuestros atletas van a entrenar, donde muchos chicos van a empezar a hacer deporte y donde la provincia puede seguir recibiendo grandes eventos”, declaró Scaglia.

El proyecto parte de una idea sencilla: el deporte en Santa Fe no nació con los grandes eventos ni se explica solamente por sus grandes deportistas. Se construyó durante generaciones en los clubes, en las ligas, en las escuelas, en las familias y en cada localidad de la provincia.

Y también tiene nombres que son parte de la historia del deporte argentino y mundial: Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Luciana Aymar, Carlos Reutemann y Germán Chiaraviglio, entre tantos otros.

"Todos ellos dieron sus primeros pasos en la canchita de su barrio y fueron construyendo su camino guiados por profesores con vocación, acompañados por sus familias y llenos de compromiso y pasión. Hoy son profesionales del deporte, pero antes fueron chicos jugando", señaló Núñez.

"Esta ley es un homenaje a ellos y, a la vez, una invitación a las nuevas generaciones para que sigan confiando en sus clubes como espacios de formación deportiva, social y humana”, agregó.

La propuesta busca que esa historia tenga un reconocimiento nacional y poner en valor, al mismo tiempo, lo que la provincia es capaz de hacer hoy: formar atletas, desarrollar deporte social y federado, sostener infraestructura y organizar competencias nacionales e internacionales.

“En Santa Fe hay una decisión política de desarrollar el turismo. Los Juegos Suramericanos fueron una muestra del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y permitieron a las tres ciudades sede mostrar todo su potencial turístico”, señaló Farías.

Los Juegos Suramericanos fueron una demostración concreta de esa capacidad. Más de 4.000 atletas de 15 países llegaron a Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una edición que Odesur definió como la más convocante de su historia. Y mientras todavía queda mucho de lo vivido en estos días, Rosario ya tiene una nueva cita internacional: los Juegos Panamericanos Junior 2029.

“Durante dos semanas, Santa Fe se transformó en una capital deportiva del país, no solo por los Juegos Suramericanos, sino también por el despliegue, el apoyo social y la infraestructura deportiva que nos dejan como legado los Suramericanos a los santafesinos y a todo el país”, sostuvo Paulón.

“Pensar en la provincia como el motor del desarrollo deportivo hacia adelante nos llena de orgullo y requiere de acciones concretas para que ese potencial pueda ser aprovechado por deportistas de todo el país”, agregó.

"Tenemos una historia que nos trajo hasta acá y tenemos una infraestructura que nos permite pensar en lo que viene. Declarar a Santa Fe Capital Nacional del Deporte es reconocer ese camino y, sobre todo, a los miles de santafesinos que durante generaciones hicieron del deporte una parte de nuestra identidad”, concluyó Scaglia.

Noticias relacionadas
Las recomendaciones de seguridad vial son fundamentales para la protección de los niños.

Día de la Seguridad Vial Infantil en Santa Fe: la importancia de cuidar a los más chicos

El deceso del periodista se produjo en el barrio Siete Jefes.

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

inolvidables: los juegos suramericanos culminan este sabado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

inolvidables: los juegos suramericanos culminan este sabado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Lo último

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Ignacio Boero: Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia

Ignacio Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Ignacio Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

El presidente de Newell’s remarcó en rueda de prensa que “la violencia vino de afuera hacia adentro del club”

Ignacio Boero: Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia

Por Aníbal Fucaraccio
Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells
Ovación

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Ovación
Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era
Ovación

Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era

Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era

Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Diego Furnari presenta en Rosario Luces y sombras en los gobiernos locales
La Ciudad

Diego Furnari presenta en Rosario "Luces y sombras en los gobiernos locales"

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Pullaro: Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales
Política

Pullaro: "Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales"

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha
La Ciudad

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera
La Ciudad

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada