"Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte"

Gisela Scaglia, José Nuñez, Pablo Farías y Esteban Paulón presentaron un proyecto para reconocer a la provincia por su historia, sus clubes y su proyección internacional

Después de 15 días en los que los Juegos Suramericanos reunieron a 3,5 millones de personas, los diputados nacionales Gisela Scaglia, José Nuñez, Pablo Farías y Esteban Paulón presentaron un proyecto para declarar a Santa Fe Capital Nacional del Deporte. La iniciativa busca poner en valor una historia de más de 150 años, una enorme tradición de clubes e instituciones y una provincia que hoy cuenta con las condiciones y la infraestructura necesarias para recibir competencias de primer nivel.

"Los Juegos dejaron algo que va mucho más allá de una competencia: dejaron obras", indicaron al destacar que más de 90 millones de dólares se destinaron a infraestructura deportiva en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Entre las principales obras están los Invencibles: el Centro Acuático Provincial, el Arena y el Estadio Multipropósito, en Rosario; el Estadio Multipropósito y el Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Santa Fe y Recreo, y el Estadio Multipropósito y el Velódromo, en Rafaela. A esto se suman la transformación integral del Card Pedro Candioti, con una nueva pista de atletismo homologada y los nuevos espacios para BMX y skate.

"Santa Fe tiene una historia deportiva enorme, pero también tiene un presente que nos permite pensar en grande. Las obras que quedaron después de los Juegos no son solamente escenarios para una competencia: son lugares donde nuestros atletas van a entrenar, donde muchos chicos van a empezar a hacer deporte y donde la provincia puede seguir recibiendo grandes eventos”, declaró Scaglia.

El proyecto parte de una idea sencilla: el deporte en Santa Fe no nació con los grandes eventos ni se explica solamente por sus grandes deportistas. Se construyó durante generaciones en los clubes, en las ligas, en las escuelas, en las familias y en cada localidad de la provincia.

Y también tiene nombres que son parte de la historia del deporte argentino y mundial: Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Luciana Aymar, Carlos Reutemann y Germán Chiaraviglio, entre tantos otros.

"Todos ellos dieron sus primeros pasos en la canchita de su barrio y fueron construyendo su camino guiados por profesores con vocación, acompañados por sus familias y llenos de compromiso y pasión. Hoy son profesionales del deporte, pero antes fueron chicos jugando", señaló Núñez.

"Esta ley es un homenaje a ellos y, a la vez, una invitación a las nuevas generaciones para que sigan confiando en sus clubes como espacios de formación deportiva, social y humana”, agregó.

La propuesta busca que esa historia tenga un reconocimiento nacional y poner en valor, al mismo tiempo, lo que la provincia es capaz de hacer hoy: formar atletas, desarrollar deporte social y federado, sostener infraestructura y organizar competencias nacionales e internacionales.

“En Santa Fe hay una decisión política de desarrollar el turismo. Los Juegos Suramericanos fueron una muestra del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y permitieron a las tres ciudades sede mostrar todo su potencial turístico”, señaló Farías.

Los Juegos Suramericanos fueron una demostración concreta de esa capacidad. Más de 4.000 atletas de 15 países llegaron a Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una edición que Odesur definió como la más convocante de su historia. Y mientras todavía queda mucho de lo vivido en estos días, Rosario ya tiene una nueva cita internacional: los Juegos Panamericanos Junior 2029.

“Durante dos semanas, Santa Fe se transformó en una capital deportiva del país, no solo por los Juegos Suramericanos, sino también por el despliegue, el apoyo social y la infraestructura deportiva que nos dejan como legado los Suramericanos a los santafesinos y a todo el país”, sostuvo Paulón.

“Pensar en la provincia como el motor del desarrollo deportivo hacia adelante nos llena de orgullo y requiere de acciones concretas para que ese potencial pueda ser aprovechado por deportistas de todo el país”, agregó.

"Tenemos una historia que nos trajo hasta acá y tenemos una infraestructura que nos permite pensar en lo que viene. Declarar a Santa Fe Capital Nacional del Deporte es reconocer ese camino y, sobre todo, a los miles de santafesinos que durante generaciones hicieron del deporte una parte de nuestra identidad”, concluyó Scaglia.