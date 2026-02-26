"Rafael Gutiérrez siempre abrió las puertas de la Corte a los abogados"

Durante la audiencia pública en la Legislatura santafesina para analizar los tres pliegos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de la provincia, destacaron el trabajo del ministro que dejará su lugar al finalizar el año

Rafael Gutiérrez preside la Corte Suprema en 2026, el año en que habrá un recambio de autoridades en el máximo tribunal provincial.

La actividad legislativa de esta semana en Santa Fe estuvo marcada por la audiencia pública para analizar de los tres pliegos correspondientes a la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema provincial , en lo que se trata de una instancia prevista por el procedimiento constitucional. En ese marco, destacaron la labor del actual presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, quien dejará su cargo al finalizar el año .

La audiencia fue encabezada por la diputada y presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, Lionella Cattalini, quien estuvo acompañada por la presidenta de la Cámara, Clara García, y el senador Felipe Michlig.

En la oportunidad se expresaron 18 oradores de diferentes entidades, organizaciones no gubernamentales, universidades, y organismo colegiados . Uno de ellos fue Juan Manuel Constantini, quien supo ser parte del directorio del Colegio de Abogados de Rosario y titular de la Caja Forense Segunda Circunscripción.

Al finalizar su alocución, Constantini resaltó: "No quiero dejar de mencionar mi agradecimiento y reconocimiento por tantos años de poder tratar y conversar a Rafael Gutiérrez , que siempre nos abrió las puertas de la Corte cuando fue presidente, tanto al Colegio de Abogados como a las Cajas ".

Reemplazos en la Corte Suprema

Los nombres que propuso el Ejecutivo provincial para la Corte Suprema son Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina).

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador Michlig.

Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

El criterio aplicado por el Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

Se trata de las vacantes generadas por los retiros, que se efectivizarán a partir de este año, de los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Gutiérrez.

Rafael Gutiérrez preside la Corte por última vez

En lo que constituye un gesto simbólico, Gutiérrez conduce el máximo tribunal (14º mandato) en el año en que completará su renovación, tras dos décadas y media con casi los mismos integrantes.

El santafesino decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte, a efectivizar a partir del 1º de noviembre de 2026. Es el último integrante del máximo tribunal que se retira por exceder el límite de edad.