Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Patricia Bullrich por el dato de inflación de noviembre

Luego de que la expresidenta cuestionara el rumbo económico del gobierno libertario, la senadora nacional salió a defender la política implementada por Milei

12 de diciembre 2025 · 12:07hs
Crece la polémica por la inflación de noviembre

Crece la polémica por la inflación de noviembre

El porcentaje de inflación en noviembre alcanzó el 2,5%, luego del informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El aumento del %0,2 con respecto a octubre, sumado al 31,4% de variación interanual, provocó el descontento de Cristina Kirchner, quien criticó la política económica del gobierno libertario.

Siguiendo en esa línea, la expresidenta cuestionó las últimas medidas implementadas por el presidente Milei desde su cuenta de X: "Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios…“.

Además, agregó: "¿En serio marcha todo de acuerdo al plan?".

Desde su casa en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, recordó la inflación de noviembre de 2015 y la comparó con los resultados actuales: "(...) en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…".

>> Leer más: La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5%

La respuesta de Patricia Bullrich ante las críticas de Cristina Kirchner

La senadora nacional cruzó a la exmandataria por sus dichos sobre el dato inflacionario de noviembre: “Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, compartió desde cuenta de X.

Además, la exministra de Seguridad de la Nación recordó el contexto económico con el que inició la gestión Milei: "Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".

Por otro lado, defendió los resultados obtenidos por el gobierno oficialista: “En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes".

Para finalizar el comunicado, remató en tono picante: "Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía".

