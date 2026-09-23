El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

El oficialismo y la oposición dialoguista en la Cámara alta acordaron cambiar el proyecto que modifica la carta orgánica de la entidad

El Senado convocó para este jueves al mediodía a una sesión para tratar las reformas de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y del régimen de Zonas Frías , luego del acuerdo que alcanzaron La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas .

Para poder sesionar, el bloque de la LLA, que preside Patricia Bullrich , debió aceptar modificaciones en el texto votado en Diputados sobre las mayorías para designar las autoridades del Banco Central .

Los senadores libertarios y bloques aliados acordaron mantener la exclusividad del Senado para designar o remover un director del Banco Central . Y establecer que no será necesarios los dos tercios para echar a un funcionario de esa institución sino una mayoría agravada , que en la Cámara alta son 37 votos.

El temario de la sesión fue acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizó entre La Libertad Avanza y los bloques de la UCR, el PRO y provinciales .

La sesión fue convocada para las 12, pero se estima que el debate de la carta orgánica del Banco Central comenzará recién a las 14, dado que primero el bloque del PJ planteará diversas cuestiones de privilegio.

De todos modos, la iniciativa que generaba mayores diferencias entre los legisladores era la de Zonas Frías, con fuertes enfrentamientos entre los senadores del norte del país y aquellos cuyos distritos cuentan actualmente con ese régimen y podrían perderlo con la nueva ley.

La iniciativa incorporó a más de un millón de personas de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que comenzaron a recibir el beneficio cuando se amplió el régimen de Zonas Frías en 2021.

Ahora, el proyecto divide transversalmente a los bloques, ya que no solo los aliados de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones podrían aprobar la iniciativa sino que también se sumarían algunos senadores peronistas.