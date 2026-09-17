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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II

La iniciativa se aprobó con 44 votos a favor y 23 en contra. La nueva norma busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que están fuera del sistema

17 de septiembre 2026 · 18:25hs
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La presidenta del bloque libertario

La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, consiguió el apoyo de la UCR, el PRO y bancadas provinciales.

El Senado convirtió en ley esta tarde el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa clave para el gobierno nacional que apunta a captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

La iniciativa fue aprobada por 44 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

Inocencia Fiscal

La reforma de la ley de Inocencia Fiscal II implica que el gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese esquema aquellos que tuvieran hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Uno de los puntos clave es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el presidente de la Nación, no podrán acceder a los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias.

Límites

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

También redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza “los ciudadanos sacaron del circuito” sus ahorros en dólares. Y dijo que la Argentina y Rusia son los países con “más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro”.

El enemigo de los ahorristas fue el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros”, agregó.

Luego destacó: "Humos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos. Podrán utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios. Pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes y no podrá utilizar ese mecanismo”, agregó.

En el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma es “un desastre”, como fue la ley aprobada en diciembre, y “es un premio a los evasores y los narcotraficantes”.

“Es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni, quien que no presentó su declaración jurada porque estaba esperando la sanción”, apuntó.

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