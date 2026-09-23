La joven de 24 años dio a luz en el patrullero. La beba quedó en observación por su bajo peso y por el consumo de estupefacientes por parte de su madre

Policías asistieron en un parto delicado a una mujer que estaba en situación de calle.

Agentes del Comando Radioeléctrico asistieron en el trabajo de parto de una joven de 24 años que está en situación de calle. La mujer dio a luz a una bebé de 1,935 kg que quedó internada en el servicio de neonatología del Hospital Eva Perón de Baigorria.

El procedimiento ocurrió a las 20 del martes en Machaín y Baigorria, zona norte de Rosario . Efectivos del Comando que patrullaban la zona asignada vieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto avanzado.

Los agentes la ayudaron, la llevaron al móvil policial y le brindaron asistencia primaria. En el trayecto al Hospital de Baigorria terminó de dar a luz a una bebé dentro del móvil policial.

Parto delicado

De acuerdo a la información policial, la joven de 24 años que dio a luz se encuentra en situación de calle al igual que el padre de la beba, un hombre de 42 años. En ese contexto se conoció que se trató de un embarazo si seguimiento y atravesado por una situación delicada.

Los médicos que atendieron a la mujer catalogaron al parto como "no institucional". En ese sentido constataron que la mujer no había realizado controles previos y que no tenía carnet prenatal ni estudio ecográficos.

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Además, los profesionales destacaron el "mal estado general" de la paciente. En ese sentido advirtieron que tiene antecedentes de consumo de estupefacientes y que había tomado cocaína horas antes del parto. Todo forma parte del seguimiento médico tanto para la joven como para la bebé.