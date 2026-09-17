Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

El proyecto fue incluido nuevamente entre los temas de la sesión de este jueves tras los cambios que se realizaron sobre el proyecto en la Cámara de Diputados

El Senado de Santa Fe sesionará este jueves y tendrá nuevamente entre sus principales temas el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia . La iniciativa ya fue aprobada originalmente por la Cámara alta, pero posteriormente recibió modificaciones durante su tratamiento en Diputados , por lo que el expediente regresó al Senado, donde los legisladores deberán analizar los cambios introducidos.

Será la quinta vez en el año que el proyecto, presentado originalmente por Ciro Seisas (Unidos), figure en el temario de la Cámara alta provincial , aunque en las ocasiones anteriores finalmente no llegó a ser tratado en el recinto.

El expediente propone incorporar los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia de Santa Fe , con nuevas figuras contravencionales vinculadas con la actividad de los cuidacoches.

Uno de los principales puntos establece sanciones frente a la exigencia intimidatoria de dinero por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento o por tareas relacionadas con el cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos.

Entre los cambios propuestos por los diputados, se encuentra la incorporación de un régimen de adhesión para los municipios para que las localidades puedan adherir, si así lo requieren, a las disposiciones previstas por la normativa.

Además, se incorporó como posible sanción la prohibición de concurrencia de los infractores por hasta 60 días, que podría extenderse hasta 120 días en determinadas circunstancias. La medida contempla especialmente situaciones vinculadas con las zonas de estacionamiento medido y los sectores ubicados en las inmediaciones de eventos masivos.

Falta de consenso y críticas en el oficialismo

El proyecto para prohibir a los cuidacoches ya había sido incorporado en distintas oportunidades al temario de la Cámara alta, pero por diversas razones no llegó a ser tratado. Uno de los antecedentes más recientes se produjo el 2 de julio, cuando estaba previsto que los senadores abordaran la iniciativa. Sin embargo, finalmente fue retirada del orden del día ante la falta de consenso entre los legisladores.

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Justamente en esa oportunidad, se sumó una voz de peso técnico y político: la del ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien pidió evitar "un gastadero de plata" y articular "formas más baratas" para resolver la erradicación de trapitos en la calles de Rosario y otras aglomeraciones urbanas.

"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", argumentó de forma tajante Cococcioni a principios de julio, apuntando sus críticas implícitas a la estructura judicial que se anexó en el debate de la Cámara baja.

Sin embargo, desde la bancada de Seisas aclararon que el proyecto inicial no prevé la creación de dos juzgados, tanto en Rosario y en Santa Fe, puesto que esa modificación (prevista en el artículo 8) fue introducida en Diputados.