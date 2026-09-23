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Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

El gobernador recibió a Hernán Lacunza, exministro de Mauricio Macri. Alertas por la economía, las chances de una tercera vía y visita a los Juegos Suramericanos

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

23 de septiembre 2026 · 20:36hs
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Maximiliano Pullaro y los dirigentes del PRO Gisela Scaglia yCristian Cunha recibieron a Hernán Lacunza con productos de los Suramericanos. 

Maximiliano Pullaro y los dirigentes del PRO Gisela Scaglia yCristian Cunha recibieron a Hernán Lacunza con productos de los Suramericanos. 

Maximiliano Pullaro sumó otra foto política en los Juegos Suramericanos. Este miércoles, el gobernador santafesino recibió a Hernán Lacunza, el economista que recorre el país con la intención de instalarse como candidato presidencial del PRO.

El encuentro fue al mediodía en la sede rosarina de la Gobernación. En el PRO santafesino lo calificaron como “muy bueno”.

Durante la reunión, Lacunza se mostró preocupado por el rumbo de la economía. En el partido amarillo aseguran que el último ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri no ve un escenario de colapso, pero teme que la sociedad no aguante el camino de sacrificio que propone Javier Milei.

“El riesgo es que la gente se canse del ajuste y vuelva a elegir al populismo”, sintetizan en el PRO.

Frente a Pullaro, Lacunza planteó la necesidad de construir una alternativa a La Libertad Avanza (LLA) y al peronismo: una opción que preserve pilares del modelo de Milei, como el equilibrio fiscal, pero con mayor atención a la producción y más pragmatismo político.

Según relataron a La Capital, Pullaro coincidió con esa mirada. En Unidos observan que la imagen de Milei transita una curva descendente y que se achica el electorado que comparten con los libertarios.

Del encuentro también participaron Gisela Scaglia y Cristian Cunha. La jefa del bloque de Provincias Unidas (PU) en Diputados y exvicegobernadora preside el PRO santafesino. El secretario de Cooperación de la gestión Pullaro encabeza la asamblea partidaria y es uno de los referentes de los halcones.

Se sumaron Renata Ghilotti, presidenta de Aguas Santafesinas (Assa), y Adriano Mandolesi, secretario de Finanzas de la provincia.

La vidriera de los Juegos Suramericanos

Además del guiño de Pullaro a la construcción de un tercer espacio para 2027, Lacunza se llevó merchandising de los Juegos: recibió un peluche de Capi, un mate y otros obsequios.

Terminada la reunión, Pullaro, Lacunza, Scaglia y Cunha fueron al Fan Fest del parque Independencia. También presenciaron parte del partido en el que Argentina derrotó sobre la hora a Perú y consiguió el pase para disputar la medalla de oro.

Desde hace diez días los Juegos son, además de un evento deportivo internacional, una vidriera política para Pullaro y Unidos.

En la apertura, en el Monumento a la Bandera, estuvo el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes del PRO que mantiene un acuerdo con La Libertad Avanza más por las necesidades económicas de su provincia que por afinidad política.

La semana pasada Pullaro recibió a otros tres gobernadores de Provincias Unidas: Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Con esas visitas, los mandatarios provinciales exhiben autonomía frente al gobierno de Milei en medio de negociaciones cruzadas y envían señales de juego propio para 2027. Sin embargo, la posibilidad de armar un Juntos por el Cambio 2.0 o ampliar Provincias Unidas aparece hoy más fría.

Con la reelección disponible, la mayoría de los gobernadores prioriza retener su territorio. Varios, entre ellos Pullaro, se muestran abiertos a suspender las Paso nacionales. El jujeño Carlos Sadir blanqueó lo que otros admiten en voz baja: con primarias, el peronismo tendría más posibilidades de reagruparse y volver al poder.

La apuesta de Lacunza

Después de reunirse con Pullaro, Lacunza tenía previstos encuentros con empresarios, referentes y militantes del PRO.

>>Leer más: Quién es el amigo rosarino que le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

El economista busca mantener viva la expectativa alrededor de su candidatura presidencial. Aun si ese proyecto no prospera, la gira puede servirle para posicionarse como posible vicepresidente.

También le permite a Macri sumar una carta para negociar con los Milei en la ciudad de Buenos Aires, el distrito que el expresidente pretende conservar como base de poder.

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