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El secretario de Defensa del Reino Unido dijo que tienen la capacidad de "defender" las Malvinas

Wes Streeting rechazó los reclamos de Javier Milei y advirtió que su país dispone de recursos para proteger el archipiélago en caso de una escalada

26 de septiembre 2026 · 18:55hs
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El secretario de Defensa del Reino Unido

Foto: NA

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, habló este sábado sobre las Malvinas y la causa que gira alrededor de las mismas, y afirmó que su país tiene la capacidad de “defender las islas” en caso de que el conflicto siga escalando.

El funcionario británico afirmó que lo dispuesto por el presidente Javier Milei, que va desde las sanciones a petroleras que operen en las islas hasta el discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "es lo mismo que se escuchó de los argentinos año tras año".

"Lo que vimos por parte del presidente de la Argentina es quejarse de las Malvinas diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica y nosotros apoyamos", dijo Streeting en una entrevista con el periódico The Sun.

En otro tramo, el secretario de Defensa afirmó que la Argentina no tiene la capacidad militar de tomar las islas y agregó: "Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas".

A su vez, el funcionario adelantó que el Reino Unido estaría dispuesto a enviar tropas a Malvinas en caso de un ataque argentino.

La posición de Javier Milei

Milei volvió a enfocarse en la soberanía del archipiélago durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, marco en el cual ratificó el reclamo y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las Malvinas.

Asimismo, manifestó que para el gobierno el tema “es una causa nacional” y destacó la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

>> Leer más: Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía nacional

"Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", indicó.

La respuesta no tardó en llegar: los representantes británicos ante las Naciones Unidas dijeron que el desarrollo de los hidrocarburos en las Malvinas "es legítimo".

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