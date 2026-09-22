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Con el apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

La administración de las islas extendió los permisos de producción de hidrocarburos y sumó dos años opcionales si las empresas cumplen los programas de trabajo

22 de septiembre 2026 · 10:38hs
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La extensión de las licencias se da en medio de la creciente disputa con Argentina por la soberanía de las islas

La extensión de las licencias se da en medio de la creciente disputa con Argentina por la soberanía de las islas

El gobierno de las Islas Malvinas anunció una prórroga de cinco años para las licencias de producción de hidrocarburos offshore vigentes en el archipiélago, con la posibilidad de extenderlas durante otros dos años. La medida cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y se conoció en medio de las acciones que impulsa la Argentina contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Según informó la administración del archipiélago, la extensión busca dar continuidad a los proyectos de exploración y explotación que desarrollan las compañías con permisos vigentes.

El Departamento de Recursos Minerales trabaja con los titulares de las licencias en nuevos programas de trabajo para el período de extensión. Según el comunicado, esos planes incluirán compromisos para perforar pozos adicionales de evaluación.

"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar", afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.

Roberts también sostuvo: "Estos son nuestros recursos para desarrollar, y garantizaremos que se desarrollen de forma responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, para aportar beneficios de largo plazo a las generaciones actuales y futuras".

>> Leer más: Milei vuelve a Estados Unidos para exponer en la ONU y reunirse con empresarios y un rabinos

El comunicado también informó la aprobación de la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), subsidiaria de la empresa israelí Navitas Petroleum.

Según las autoridades isleñas, la operación permitirá acelerar la evaluación y el desarrollo de las perspectivas hidrocarburíferas del bloque, ubicado junto al proyecto Sea Lion.

El comunicado no precisó cuántas empresas quedarán alcanzadas por la extensión de las licencias. Entre las compañías vinculadas con Sea Lion aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, junto con sus filiales Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum.

Sea Lion constituye uno de los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas

La extensión de las licencias se conoció mientras el gobierno argentino intensificó las medidas contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Durante este mes, la Casa Rosada impulsó denuncias penales y procedimientos administrativos contra petroleras, accionistas y otras empresas relacionadas con las operaciones en el archipiélago.

Desde Casa Rosada sostienen que las licencias otorgadas por la administración de las islas carecen de validez y que las actividades hidrocarburíferas necesitan autorización argentina.

El Reino Unido está en contra de dicha postura y respalda los permisos otorgados por las autoridades de las islas. Desde el país europeo sostienen que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en el archipiélago y reivindica el derecho de los habitantes de las islas a administrar sus recursos naturales.

La nueva prórroga también se anunció antes de la intervención del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas formará parte de uno de los tópicos de su discurso.

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