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Milei vuelve a Estados Unidos para exponer en la ONU y reunirse con empresarios y un rabino

El mandatario argentino participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en New York y aprovechará para encontrarse con economistas, empresarios y un religioso muy cercano

19 de septiembre 2026 · 16:09hs
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Milei visitará Estados Unidos por 18ª vez desde que es presidente.

Milei visitará Estados Unidos por 18ª vez desde que es presidente.

Javier Milei volverá a visitar Estados Unidos en una misión de tres días, donde concentrará su actividad en New York. El viaje está enmarcado en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también ofrecerá conferencias académicas, mantendrá reuniones con economistas y empresarios y reencontrará con el rabino Simón Jacobson.

El presidente partirá el lunes por la noche desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para llegar el martes a la mañana a la terminal neoyorquina John F. Kennedy. El regreso se dará el jueves, luego de disertar en The Economic Club of New York.

La comitiva argentina estará conformada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. Y aunque la agenda oficial fue confirmada, no se descarta que sume encuentros o disertaciones.

>> Leer más: Milei viajará a Nueva York y Kicillof también: ¿por qué?

Será la décimo octava vez que Milei visita Estados Unidos desde que se colgó la banda presidencial en diciembre de 2023. El viaje se da mientras la Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, la cual recibió señales de apoyo de Donald Trump, titular de la Casa Blanca.

Día por día

Las Organización de la Naciones Unidas vuelve a realizar una Asamblea General en su sede en New York y Milei preparó una agenda en torno a este encuentro clave.

Luego de arribar al aeropuerto John F. Kennedy, la primera actividad oficial será el martes por la tarde al disertar en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

A las 19, se encontrará con Roberto Salinas, reconocido economista y analista político mexicano, actual titular de México Business Forum y director de Atlas Network para América Latina. Más tarde, mantendrá una charla con Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

>> Leer más: Milei le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali

El miércoles será la jornada estelar con la presentación de Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, cerca de las 12 de la Argentina. Su discurso se da en medio de tensiones con Reino Unido por la soberanía en las Islas Malvinas y aunque sus palabras son una incógnita, se espera una mención al tema.

Más tarde, disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI). El miércoles también se encontrará con la empresaria Susan Segal y alrededor de 15 empresarios socios del Consejo de las Américas.

Por último, se volverá a encontrar con el rabino Simón Jacobson, una voz muy escuchada por el presidente.

El jueves cerrará su estadía en Estados Unidos con una disertación en The Economic Club of New York y por la noche volverá a la Argentina.

Antes de viajar, Milei volvió a criticar al periodismo

Las versiones sobre el posible discurso de Milei comenzaron a circular en las últimas horas y aunque no se revelaron detalles, se espera que el presidente reivindique la soberanía argentina sobre Malvinas. Además, tendrá oportunidad para agradecer a Trump por sus declaraciones sobre el conflicto.

Milei hablará después del presidente de Nigeria y antes de el de Estonia. La Asamblea la abrirán Lula da Silva, presidente de Brasil, y Trump, el anfitrión.

De todas formas, los supuestos sobre el mensaje de Milei en la ONU ya comenzaron a circular, pero el propio presidente lo desmintió fiel a su estilo: "Los sicarios del micrófono están dando detalles de lo que será mi discurso en la ONU que son falsos. La cuestión es muy simple. Aún no he empezado a escribirlo".

Habrá que esperar hasta el miércoles al mediodía para escuchar al mandatario que volverá a hablar ante la atenta mirada del resto de los jefes de Estado.

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