La Capital | Ovación | Di María

Di María goleador, emocionado y campeón : "Volví a Central para darle alegría a la gente"

Ángel Di María se emocionó hasta las lágrimas tras ganar la Supercopa Internacional ante Estudiantes. "Lo soñé toda mi vida", confió

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de septiembre 2026 · 19:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ángel Di María está feliz. Fideo festeja su segundo título en Central.

Leonardo Vincenti / La Capital

Ángel Di María está feliz. Fideo festeja su segundo título en Central.

Emocionado hasta las lágrimas. Feliz por un nuevo título con Rosario Central, la gran figura de la final ante Estudiantes, Ángel Di María, expresó que "la verdad que volví a Central para darle alegría a la gente, estamos a fin de mes y hay mucha gente que vende cosas por estar acá y si no le dábamos esta alegría, me iba a sentir mal".

El autor de dos goles en el 3 a 1 ante el Pincha destacó que "el de arriba otra vez me da ese toque para el gol de tiro libre y después siguió el partido, siempre pasa lo mismo, este fue penal como el de Francia en la final del Mundial 2022 (ahora González Pirez a Copetti) , es un toque, hoy el VAR te marca esto, nos tocó a nosotros, no hicimos nada para que pase lo que pasó al final, ellos tendrán sus excusas, lo soñé toda mi vida y sabía que se me iba a terminar dando esto, es para todos los que nos apoyan".

Respecto a la jugada del gol del empate auriazul, con genial tiro libre de Fideo, el propio protagonista contó que "antes de salir a la cancha me apareció un gol de tiro libre de Leo (Messi) en la Copa América de Estados Unidos al palo del arquero y cuando agarré la pelota lo intenté; no soy Leo, pero terminó saliendo. Esto me pasó justo antes del partido y Leo es el ídolo máximo de este fútbol. Estoy muy feliz".

Leer más: Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Di María: "Volví para ser feliz"

Por último, el ídolo canalla expresó: "Tengo mucha suerte, pero en otra vida habré sufrido mucho y en esta vida me está tocando. Volví para ser feliz, quería que fueran felices cuando yo volviera y se terminó coronando lo que quería. Hay gente conocida, que no puede viajar, a algunos les conseguí entradas. Estamos a fin de mes y en Argentina es muy complicado. La gente siempre nos apoya igual. Por lo que somos nosotros, Central es muy grande".

Noticias relacionadas
Jorge Almirón y los futbolistas de Central, felices por la obtención de la Supercopa Internacional.

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Madre de Ciudades. 

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Jorge Almirón, sonriente previo a la premiación del plantel de Central.

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Vuela Ángel Di María, con los compañeros que lo idolatran. Central fue campeón con su magia.

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Lo último

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Ovación
Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Por Juan Iturrez
Ovación

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada