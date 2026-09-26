Di María goleador, emocionado y campeón : "Volví a Central para darle alegría a la gente" Ángel Di María se emocionó hasta las lágrimas tras ganar la Supercopa Internacional ante Estudiantes. "Lo soñé toda mi vida", confió Por Elbio Evangeliste 26 de septiembre 2026 · 19:03hs

Leonardo Vincenti / La Capital Ángel Di María está feliz. Fideo festeja su segundo título en Central.

Emocionado hasta las lágrimas. Feliz por un nuevo título con Rosario Central, la gran figura de la final ante Estudiantes, Ángel Di María, expresó que "la verdad que volví a Central para darle alegría a la gente, estamos a fin de mes y hay mucha gente que vende cosas por estar acá y si no le dábamos esta alegría, me iba a sentir mal".

El autor de dos goles en el 3 a 1 ante el Pincha destacó que "el de arriba otra vez me da ese toque para el gol de tiro libre y después siguió el partido, siempre pasa lo mismo, este fue penal como el de Francia en la final del Mundial 2022 (ahora González Pirez a Copetti) , es un toque, hoy el VAR te marca esto, nos tocó a nosotros, no hicimos nada para que pase lo que pasó al final, ellos tendrán sus excusas, lo soñé toda mi vida y sabía que se me iba a terminar dando esto, es para todos los que nos apoyan".

Respecto a la jugada del gol del empate auriazul, con genial tiro libre de Fideo, el propio protagonista contó que "antes de salir a la cancha me apareció un gol de tiro libre de Leo (Messi) en la Copa América de Estados Unidos al palo del arquero y cuando agarré la pelota lo intenté; no soy Leo, pero terminó saliendo. Esto me pasó justo antes del partido y Leo es el ídolo máximo de este fútbol. Estoy muy feliz".

Di María: "Volví para ser feliz" Por último, el ídolo canalla expresó: "Tengo mucha suerte, pero en otra vida habré sufrido mucho y en esta vida me está tocando. Volví para ser feliz, quería que fueran felices cuando yo volviera y se terminó coronando lo que quería. Hay gente conocida, que no puede viajar, a algunos les conseguí entradas. Estamos a fin de mes y en Argentina es muy complicado. La gente siempre nos apoya igual. Por lo que somos nosotros, Central es muy grande".