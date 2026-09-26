Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

El Frente de Jubilados en Lucha organizó una jornada en el Día del Jubilado, con shows, música y baile

Folclore para todas y todos. Además, la jornada contó con una murga, duplas de chacarera y clown.

"El sistema está estallando" , advirtieron los jubilados este sábado por la mañana en un festival realizado en el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba , en el marco de la celebración del Día del Jubilado , que se conmemoró el pasado 20 de septiembre. La jornada contó con shows musicales y el acto, colorido y ameno, giró en torno a una serie de reclamos por reivindicaciones históricas.

Con folclore y chacarera, y un show de clown y narices de payaso para todos y todas, un buen número de participantes se acercó a la intersección de las peatonales para participar y dar una mano. Para el movimiento, la coyuntura es lo más similar a la novela "No country for old men (no es país para los viejos)", de Cormac McCarthy. Los jubilados remarcaron que la jubilación mínima se ubica en 480 mil pesos y el bono mensual está "congelado desde hace dos años" en 70 mil pesos .

Con pancartas alusivas a "Todos somos jubilados. Sólo es cuestión de tiempo" ; "Las Malvinas son argentinas, los jubilados también" ; "Somos jubilados, no mendigos" ; " No quiero morirme esperando un turno" ; "No somos un gasto" , comenzó a correr la voz entre los presentes y cada cual se subió al escenario para dejar en claro que esta lucha no se abandona y necesita el apoyo de toda la ciudadanía.

A un costado del escenario montado en la tradicional esquina, dos miembros de Frente de Jubilados en Lucha (Frejel), que organizó la movida, aseguraron que esta iniciativa "más que un día de fiesta, es un día de lucha" .

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"Lo asumimos con alegría y fiesta, pero sabemos muy bien que los jubilados seguimos siendo la variable de ajuste y la clase que este gobierno quiere hacer desaparecer con todos los recortes que hace. Por eso la idea es que esta lucha permanezca siempre, para tomar con alegría nuestra pelea diaria", comentó Alberto Franchi, del Frejel.

Uno de los concurrentes a la jornada, Carlos Abruzzo, aseguró que "la vida del jubilado es una condena día a día para poder disfrutar de lo que nos queda vivir porque nuestros derechos han sido vulnerados. Por eso necesitamos la unión de todos, jubilados y trabajadores, más allá de las diferencias partidarias, porque los que vienen atrás nuestro".

Jubilaciones en riesgo

Entre tanto, Franchi comentó además que Ansés está en riesgo permanente: "A pesar de que tenemos una ley que protege los fondos de garantía sustentable, creemos que con este gobierno está en riesgo permanente proque realizan erogaciones sobre nuestros aportes".

"Es imposible que un jubilado puede vivir con 505 mil pesos con el bono incluido, no nos alcanza ni para comer. Por eso pasa que muchos jubilados no tienen ganas de vivir, se encuentran en una situación desesperante y se abandonan", lamentaron.

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Vaciamiento del Pami

Abruzzo denunció que hay prestadores que cobran una cápita y no atienden a los jubilados como corresponde: "No podemos esperar a que nos den un turno a dos meses porque necesitamos una buena e inmediata atención. Ocurre en Pami está faltando atención y lo vemos continuamente en la Delegación IX, donde hay boxes vacíos al no haber personal que pueda atender".

Y sentenció: "El Pami es una institución que es de los jubilados, por eso vamos a hacer todo lo posible para defenderlo".

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Por su parte, Franchi señaló que "el vaciamiento del Pami está directamente relacionado con la retracción que marca el gobierno. Por eso, hay que dejar sentado que nos han sacado hasta las guardias. Eso es lo que ocurre en Pami I y Pami II, donde va un jubilado a una guardia y no lo atienden como otros tantos servicios".

Y agregó: "El primer nivel de atención primaria para que se atienda un jubilado no existe, entonces hay que recurrir al sistema privado o a un hospital o dispensario públicos".