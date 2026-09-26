La Capital | La Ciudad | jubilados

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

El Frente de Jubilados en Lucha organizó una jornada en el Día del Jubilado, con shows, música y baile

Matías Petisce

Por Matías Petisce

26 de septiembre 2026 · 15:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Folclore para todas y todos. Además

Folclore para todas y todos. Además, la jornada contó con una murga, duplas de chacarera y clown.

"El sistema está estallando", advirtieron los jubilados este sábado por la mañana en un festival realizado en el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba, en el marco de la celebración del Día del Jubilado, que se conmemoró el pasado 20 de septiembre. La jornada contó con shows musicales y el acto, colorido y ameno, giró en torno a una serie de reclamos por reivindicaciones históricas.

Con folclore y chacarera, y un show de clown y narices de payaso para todos y todas, un buen número de participantes se acercó a la intersección de las peatonales para participar y dar una mano. Para el movimiento, la coyuntura es lo más similar a la novela "No country for old men (no es país para los viejos)", de Cormac McCarthy. Los jubilados remarcaron que la jubilación mínima se ubica en 480 mil pesos y el bono mensual está "congelado desde hace dos años" en 70 mil pesos.

Con pancartas alusivas a "Todos somos jubilados. Sólo es cuestión de tiempo"; "Las Malvinas son argentinas, los jubilados también"; "Somos jubilados, no mendigos"; "No quiero morirme esperando un turno"; "No somos un gasto", comenzó a correr la voz entre los presentes y cada cual se subió al escenario para dejar en claro que esta lucha no se abandona y necesita el apoyo de toda la ciudadanía.

A un costado del escenario montado en la tradicional esquina, dos miembros de Frente de Jubilados en Lucha (Frejel), que organizó la movida, aseguraron que esta iniciativa "más que un día de fiesta, es un día de lucha".

>> Leer más: Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

"Lo asumimos con alegría y fiesta, pero sabemos muy bien que los jubilados seguimos siendo la variable de ajuste y la clase que este gobierno quiere hacer desaparecer con todos los recortes que hace. Por eso la idea es que esta lucha permanezca siempre, para tomar con alegría nuestra pelea diaria", comentó Alberto Franchi, del Frejel.

Uno de los concurrentes a la jornada, Carlos Abruzzo, aseguró que "la vida del jubilado es una condena día a día para poder disfrutar de lo que nos queda vivir porque nuestros derechos han sido vulnerados. Por eso necesitamos la unión de todos, jubilados y trabajadores, más allá de las diferencias partidarias, porque los que vienen atrás nuestro".

Jubilaciones en riesgo

Entre tanto, Franchi comentó además que Ansés está en riesgo permanente: "A pesar de que tenemos una ley que protege los fondos de garantía sustentable, creemos que con este gobierno está en riesgo permanente proque realizan erogaciones sobre nuestros aportes".

"Es imposible que un jubilado puede vivir con 505 mil pesos con el bono incluido, no nos alcanza ni para comer. Por eso pasa que muchos jubilados no tienen ganas de vivir, se encuentran en una situación desesperante y se abandonan", lamentaron.

>> Leer más: Cada vez más jubilados vuelven a trabajar: en Rosario crece la tasa de actividad de mayores de 65 años

Vaciamiento del Pami

Abruzzo denunció que hay prestadores que cobran una cápita y no atienden a los jubilados como corresponde: "No podemos esperar a que nos den un turno a dos meses porque necesitamos una buena e inmediata atención. Ocurre en Pami está faltando atención y lo vemos continuamente en la Delegación IX, donde hay boxes vacíos al no haber personal que pueda atender".

Y sentenció: "El Pami es una institución que es de los jubilados, por eso vamos a hacer todo lo posible para defenderlo".

>> Leer más: Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Por su parte, Franchi señaló que "el vaciamiento del Pami está directamente relacionado con la retracción que marca el gobierno. Por eso, hay que dejar sentado que nos han sacado hasta las guardias. Eso es lo que ocurre en Pami I y Pami II, donde va un jubilado a una guardia y no lo atienden como otros tantos servicios".

Y agregó: "El primer nivel de atención primaria para que se atienda un jubilado no existe, entonces hay que recurrir al sistema privado o a un hospital o dispensario públicos".

Noticias relacionadas
 Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Los traslados programados de Pami ayudan a los juilados a concurrir a sus consultas médicas

Traslados programados de Pami: cómo funcionan y cómo solicitarlos

Anses ofrece descuentos a jubilados y pensionados en diferentes comercios

Jubilados de Ansés: cómo acceder a los descuentos en supermercados

Los Juegos Suramericanos llegaron a su fin este sábado.

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Lo último

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La presentación fue efectuada por el Ministerio de Ambiente provincial a partir de la difusión del contenido por parte de una organización ambientalista

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Ovación
Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Un jugador de Estudiantes tuvo que salir derecho al hospital y el que lo reemplazó se lesionó también

Un jugador de Estudiantes tuvo que salir derecho al hospital y el que lo reemplazó se lesionó también

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada