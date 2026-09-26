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Pami: cómo solicitar pañales a domicilio y cada cuánto renovar la solicitud

A partir del nuevo sistema, los afiliados reciben los pañales en sus casas pero deben mantener su solicitud actualizada para acceder al servicio

26 de septiembre 2026 · 19:10hs
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Los pañales de Pami son una de las prestaciones más solicitadas por los afiliados

Los pañales de Pami son una de las prestaciones más solicitadas por los afiliados

Desde el año pasado, comenzó a regir un nuevo programa de entrega de pañales a los afiliados de Pami. Ahora, más de 5 millones de jubilados pueden acceder al servicio de entrega a domicilio, pero para mantenerlo deben tener en cuenta algunas cuestiones, como los requisitos para solicitarlos y el tiempo en que deben renovar la solicitud para que sigan llegando.

El nuevo sistema de entrega busca evitar las filas largas y los trámites. Así, los pañales llegan directamente al domicilio del afiliado. El envío de los insumos no tiene costo para los beneficiarios y es realizado por repartidores identificados con credencial y uniforme.

Pero como todo nuevo sistema, también se exigen nuevos requisitos y se determinaron ciertas reglas a las cuales los jubilados deben adaptarse para recibir sus pañales. Una de ellas es la de mantener la solicitud actualizada.

>> Leer más: Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Quiénes pueden acceder a pañales gratuitos

Según el sitio oficial de Pami, para recibir los pañales gratuitos los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema.

Además, es necesario contar con una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Quienes ya recibían los pañales antes del cambio de sistema fueron incorporados exitosamente al nuevo, pero quienes aún no cuentan con este beneficio deben iniciar la solicitud a través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Por último, los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite: DNI y la credencial de afiliado.

Cómo renovar la solicitud para seguir recibiendo pañales

Desde marzo de 2026, la solicitud para recibir pañales debe renovarse cada 90 días, es decir, tres meses, que es el tiempo de validez de las recetas.

Una vez transcurrido ese período de tres meses desde la emisión de la receta, se requiere una renovación del beneficio. Para esto, el médico de cabecera debe generar una receta electrónica nueva para que el afiliado acerque a su agencia Pami más cercana.

De todas maneras, es importante saber que los médicos pueden emitir hasta seis recetas simultáneas, cubriendo un período prolongado, lo que facilita el acceso continuo a este beneficio sin necesidad de trámites frecuentes.

>> Leer más: Los datos que deben actualizar los jubilados de Pami para mantener sus beneficios

Si dentro de ese período el afiliado cambia su domicilio o detecta errores en las entregas, debe comunicarse con Pami a través de sus canales oficiales para solucionar la situación cuanto antes. Para actualizar los datos, el afiliado puede llamar al 138, que lo vinculará con el “Pami Escucha y Responde”, o acercarse a las oficinas de atención.

Cuántos pañales de Pami se pueden recibir por mes

Según determinó la obra social, se entregan hasta 90 unidades de pañales al mes por jubilado. Para acceder al beneficio, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso administrativo establecido.

Los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema. Además, es necesario contar con una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera.

Por último, los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite: DNI y la credencial de afiliado.

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