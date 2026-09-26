La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

La jueza Margarita Zabalza planteó que los procedimientos crecieron desde 2025 y hay muchos empleados públicos con deudas

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó un aumento importante de las quiebras y concursos preventivos . Una de sus integrantes, Margarita Zabalza , dijo este viernes que el tema "es para poner en alerta y hay que analizarlo con un montón de otros datos que hacen a la realidad económica" del país.

El máximo tribunal determinó que la cantidad de solicitudes recibidas entre desde el primero de febrero hasta fines de agosto refleja una suba significativa en la comparación interanual. La gran mayoría de los casos son de la capital provincial , una tendencia que suele repetirse a la hora de repasar la estadística.

Zabalza enfatizó que este tipo de pedidos forman parte de un "mundo de causas pequeñas" en la lista general. Durante un reportaje en LT8 , comentó que en 2025 se abrieron 87.000 expedientes en el foro extrapenal de Rosario y apenas 249 corresponden a quiebras o concursos .

Según explicó la magistrada, más del 75 por ciento de los pedidos realizados entre febrero y agosto son de personas físicas. En esa lista se repite un patrón que predomina sobre todo en la ciudad de Santa Fe: "Se han encontrado muchos empleados públicos que tienen el recibo de sueldo muy comprometido" .

De acuerdo al registro de la Corte Suprema, las quiebras aumentaron más del 74 por ciento con respecto al año anterior. La brecha es mayor en cuanto a los concursos preventivos, que se duplicaron y crecieron 169 % en el mismo período.

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Semanas atrás, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) había dado cuenta de la situación con cifras similares. El informe ratificaba que los problemas se repiten en otros rincones de Argentina. De hecho, en junio se habían rechazado 105.297 cheques en todo el país por fondos insuficientes, un 57,3% más que en el mismo período de 2025.

Si bien Rosario es la ciudad más poblada de Santa Fe, la capital provincial es la que concentra la mayor cantidad de pedidos de quiebra. Prácticamente, ocho de cada diez casos se tramitan en la Primera Circunscripción del Poder Judicial. En lo que respecta a los trámites, Zabalza destacó que el fuero civil y comercial "funciona realmente muy bien", pero advirtió que hacen falta más datos para un análisis completo de la economía actual y el impacto de la crisis.