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Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

Llevará el reclamo por las Islas Malvinas y buscará reunirse con Trump. En coincidencia, el bonaerense Kicillof también estará en esa ciudad

18 de septiembre 2026 · 15:25hs
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En la previa de su viaje a Nueva York

Foto: Presidencia de la Nación

En la previa de su viaje a Nueva York, Javier Milei recorrió este viernes las instalaciones de Compañía Mega SA en Bahía Blanca.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Nueva York (Estados Unidos) para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), foro al que llevará el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En ese marco, el primer mandatario podría reunirse con su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Milei tiene previsto permanecer en suelo norteamericano hasta el 25 de septiembre próximo, al tiempo que la Cancillería trabaja en la organización de una reunión formal entre el mandatario argentino y Trump con la intención de abordar la disputa de soberanía sobre las Malvinas.

Un primer contacto entre ambos mandatarios podría darse este martes, durante el cóctel protocolar que la administración republicana ofrecerá a los jefes de Estado que participen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El eventual encuentro entre Milei y Trump estará atravesado por la relación que el republicano mantiene con el Reino Unido, en un momento en que la cuestión de Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática argentina, pero sin que eso implique necesariamente una intervención directa de Washington en la puja por la soberanía.

Kicillof, también en Nueva York

Por su parte, el gobernador de Buenos AIres, Axel Kicillof, viajará el 22 y el 23 de septiembre a Nueva York, en coincidencia con la visita de Milei a Estados Unidos.

Mientras que el presidente concentrará su agenda en las actividades oficiales de la ONU y buscará avanzar en un encuentro con Trump, el bonaerense mantendrá reuniones con inversores, empresas y dirigentes políticos, además de encabezar una actividad académica en la Universidad de Columbia.

La agenda de Kicillof estará enfocada en la situación económica de Buenos Aires y en su inserción en el escenario internacional.

La coincidencia se registrará mientras la Casa Rosada y el peronismo bonaerense diseñan sus respectivas estrategias políticas de cara a las elecciones de 2027.

En Bahía Blanca

En tanto, Milei recorrió este viernes las instalaciones de Compañía Mega SA en Bahía Blanca, donde recibió detalles sobre el proyecto de expansión de la empresa incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).

El primer mandatario también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de urea que, según las proyecciones oficiales, será la mayor de la región.

Durante su visita al complejo industrial, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de crecimiento de la compañía.

Mega prevé invertir 365,4 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva y potenciar la exportación de hidrocarburos, con un proyecto que permitirá incrementar 27 por ciento su capacidad de procesamiento y generar 770 empleos directos e indirectos. La iniciativa tendrá impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Acompañaron al jefe del Estado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja.

También participaron de la recorrida Horacio Marín (CEO de YPF), Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía) y Tomás Córdoba (CEO de Compañía Mega).

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