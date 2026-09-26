Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

La iniciativa pretende revalorizar el tramo cubierto de la avenida con los colores de la bandera argentina y las figuras rosarinas del deporte y el arte

En las últimas semanas, ingresó un proyecto al Concejo de Rosario para revalorizar el túnel de la avenida Arturo Illia, un corredor clave transitado a diario por miles de rosarinos que nació en la época dorada de los ferrocarriles . La iniciativa contempla intervenir tanto los laterales como el techo del pasaje para incorporar imágenes de las máximas figuras de la ciudad.

Este tramo de unos 400 metros —cuya construcción original fue reducida a la mitad— es un paso habitual para quienes salen de la zona centro, así como un punto de encuentro los domingos gracias a la implementación de la Calle Recreativa. Con esta propuesta, el espacio busca sumar un fuerte valor agregado. El proyecto, que lleva la firma del concejal Pablo Gavira, plantea una transformación artística urbana. La idea es plasmar la bandera argentina junto a retratos de las principales celebridades nacidas en Rosario, como Lionel Messi y Fito Páez. “La propuesta busca que podamos encontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura y con aquellas personas que, desde distintos ámbitos, dejaron una huella en Rosario”, explicó Gavira.

Por otro lado, la iniciativa también propone mejoras en la infraestructura y la seguridad del lugar con la colocación de barandas de protección para los peatones y el reemplazo del actual sistema de iluminación por tecnología LED de luz blanca, procurando mejorar la eficiencia y la seguridad sin afectar la circulación vehicular en la conexión entre Sarmiento y Roca.

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Gavira, integrante del partido UNO y parte del interbloque Unidos, contó que su iniciativa busca la representación de la bandera argentina en ambos laterales, el techo pintado de blanco y el Sol de Mayo en el centro del trazado. “La bandera argentina tiene que ser protagonista. Queremos que esta obra artística no solamente mejore la imagen del túnel, sino que también transmita identidad y orgullo porque en nuestra ciudad se izó por primera vez”, señaló el concejal.

La elección del diseño, según el proyecto presentado, se realizará mediante un concurso público, donde tendrán prioridad los artistas rosarinos.

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Además, Gavira planteó crear el Paseo de las Celebridades Rosarinas y pintar los “guarda-hombres”, espacios o cavidades insertadas en las paredes del túnel, que servían de reparos cuando pasaba el tren, con la imagen de 27 rosarinos que hayan trascendido en ámbitos como el deporte, la música, el arte y la vida social de la ciudad. El Poder Ejecutivo de Rosario definirá el listado de personalidades a dejar perpetuadas en el mural.

“Rosario tiene una historia enorme y una cantidad de hombres y mujeres que nos representan dentro y fuera de la ciudad. Queremos estén presentes en el espacio público y que también puedan ser conocidas por las nuevas generaciones”, sostuvo Gavira.

El Paseo de las Celebridades Rosarinas tendrá la imagen de la figura rosarina a la que se agregará el nombre, la fecha de nacimiento y fallecimiento (cuando corresponda) y un QR con información biográfica ampliada, incorporando así una dimensión educativa y turística a la propuesta.