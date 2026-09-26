La Capital | La Ciudad | túnel

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

La iniciativa pretende revalorizar el tramo cubierto de la avenida con los colores de la bandera argentina y las figuras rosarinas del deporte y el arte

26 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Imagen ilustrativa del túnel proyectada por el equipo de Pablo Gavira.

Imagen ilustrativa del túnel proyectada por el equipo de Pablo Gavira.

En las últimas semanas, ingresó un proyecto al Concejo de Rosario para revalorizar el túnel de la avenida Arturo Illia, un corredor clave transitado a diario por miles de rosarinos que nació en la época dorada de los ferrocarriles. La iniciativa contempla intervenir tanto los laterales como el techo del pasaje para incorporar imágenes de las máximas figuras de la ciudad.

Este tramo de unos 400 metros —cuya construcción original fue reducida a la mitad— es un paso habitual para quienes salen de la zona centro, así como un punto de encuentro los domingos gracias a la implementación de la Calle Recreativa. Con esta propuesta, el espacio busca sumar un fuerte valor agregado. El proyecto, que lleva la firma del concejal Pablo Gavira, plantea una transformación artística urbana. La idea es plasmar la bandera argentina junto a retratos de las principales celebridades nacidas en Rosario, como Lionel Messi y Fito Páez. “La propuesta busca que podamos encontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura y con aquellas personas que, desde distintos ámbitos, dejaron una huella en Rosario”, explicó Gavira.

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Por otro lado, la iniciativa también propone mejoras en la infraestructura y la seguridad del lugar con la colocación de barandas de protección para los peatones y el reemplazo del actual sistema de iluminación por tecnología LED de luz blanca, procurando mejorar la eficiencia y la seguridad sin afectar la circulación vehicular en la conexión entre Sarmiento y Roca.

Detalles del proyecto que busca modificar el túnel Illia

Gavira, integrante del partido UNO y parte del interbloque Unidos, contó que su iniciativa busca la representación de la bandera argentina en ambos laterales, el techo pintado de blanco y el Sol de Mayo en el centro del trazado. “La bandera argentina tiene que ser protagonista. Queremos que esta obra artística no solamente mejore la imagen del túnel, sino que también transmita identidad y orgullo porque en nuestra ciudad se izó por primera vez”, señaló el concejal.

La elección del diseño, según el proyecto presentado, se realizará mediante un concurso público, donde tendrán prioridad los artistas rosarinos.

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Imagen ilustrativa del Paseo de las Celebridades proyectada por el equipo de Pablo Gavira

Además, Gavira planteó crear el Paseo de las Celebridades Rosarinas y pintar los “guarda-hombres”, espacios o cavidades insertadas en las paredes del túnel, que servían de reparos cuando pasaba el tren, con la imagen de 27 rosarinos que hayan trascendido en ámbitos como el deporte, la música, el arte y la vida social de la ciudad. El Poder Ejecutivo de Rosario definirá el listado de personalidades a dejar perpetuadas en el mural.

“Rosario tiene una historia enorme y una cantidad de hombres y mujeres que nos representan dentro y fuera de la ciudad. Queremos estén presentes en el espacio público y que también puedan ser conocidas por las nuevas generaciones”, sostuvo Gavira.

El Paseo de las Celebridades Rosarinas tendrá la imagen de la figura rosarina a la que se agregará el nombre, la fecha de nacimiento y fallecimiento (cuando corresponda) y un QR con información biográfica ampliada, incorporando así una dimensión educativa y turística a la propuesta.

Noticias relacionadas
Hasta la tarde, el tiempo estará ideal para disfrutar al aire libre.

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Doncentes de la UNR sorprendieron con una medida más dura en comparación con la federación nacional

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe, que estará vigente parte del fin de semana.

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El corte en el servicio de agua se realizará durante el próximo domingo 

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Se convalidó una de las sentencias ambientales más importantes de la Argentina, un antecedente que influirá en conflictos similares de todo el país

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario
La Ciudad

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes
Ovación

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Ovación
Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título
Ovación

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Policiales
Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

La Ciudad
Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario
Policiales

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes