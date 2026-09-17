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Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía nacional

El gobierno aseguró que el proyecto es un "hito en el proceso de recuperación de las islas". El presidente pidió darle "máxima prioridad" en el Congreso

17 de septiembre 2026 · 09:48hs
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Las islas Malvinas están ocupadas desde 1833.

Foto: AP Foto/Ricardo Mazalan.

Las islas Malvinas están ocupadas desde 1833.

Las últimas declaraciones del presidente Javier Milei sobre el reclamo diplomático para recuperar las Malvinas tuvieron un rápido correlato en el Congreso. El gobierno argentino anunció ese jueves la presentación de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

"La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las islas", señalaron fuentes oficiales en cuanto al plan de acción parlamentario. La propuesta contempla la derogación de normativa reciente, adoptar medidas de seguridad más estrictas en el océano Atlántico sur y frenar negocios ilegales alrededor del archipiélago.

A través de un mensaje publicado a primera hora de la mañana, Milei invitó a "toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones" legislativas. Así planteó que el tratamiento del tema debe tener "máxima prioridad y celeridad" en el Congreso.

¿Qué dice el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional?

Voceros de la Casa Rosada detallaron que el proyecto se divide en tres cuestiones. En primer lugar, apunta a castigar a quienes explotan los recursos naturales en forma ilegítima. Al mismo tiempo, define incentivos para frenar este tipo de actividades en el sur argentino.

Por otro lado, la iniciativa aspira a generar herramientas para que el Estado nacional pueda protegerse frente a amenazas externas. El líder de La Libertad Avanza (LLA) aseveró que estos cambios representan "un avance legal sin precedentes en la historia" del país.

>> Leer más: "Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

"Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", manifestó el funcionario en el comunicado oficial. Asimismo, hizo un llamado de atención al resto de la dirigencia política con el siguiente pedido: "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras islas".

Según el primer mandatario, "todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente ineficaz para defender de manera efectiva" la causa de la recuperación del territorio insular. "Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo", expresó.

Sanciones más duras contra negocios petroleros

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la derogación de la ley 26.659. La normativa se implementó en 2011 para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Milei sostuvo que el régimen actual es "ineficiente" y quiere "reemplazarlo por uno más duro" en cuanto a las condiciones de las actividades petroleras. También insistió en la necesidad de agravar las sanciones penales contra quienes hacen negocios ilegítimos en el territorio nacional, así como contra sus accionistas y proveedores.

En paralelo con estas medidas, la propuesta del gobierno prevé la creación de un sistema de seguridad nacional, regido por un consejo de seguridad nacional. Esta iniciativa consiste en "articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional".

"Nuestras Islas Malvinas son y serán argentinas", enfatizó el presidente dentro del mensaje sobre el proyecto de ley. Así, la discusión sobre el conflicto diplomático tendrá un nuevo capítulo en el Congreso.

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