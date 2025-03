El reportero gráfico herido durante la represión cerca del Congreso continua en estado crítico

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA TRIBU FM 88.7 (@fmlatribu)

Piden la renuncia de Patricia Bullrich

La Asociación de Reporterxs Gráficxs de la República Argentina (Argra) emitió un comunicado donde exigió la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, a cargo del operativo de este miércoles en inmediaciones del Congreso.

Argra recordó que el 16 de diciembre de 2023 alertaron que "para el Ministerio de Seguridad las y los reporteros gráficos eran 'objetivos a reprimir' y lo fundamentó en las circunstancias en que una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno". Y que el 9 de febrero de 2024 denunciaron "por ilegal e inconstitucional el Protocolo de Seguridad instaurado por la ministra Bullrich, que en 50 días de vigencia había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa".

"Alertamos que el protocolo iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Iniciamos más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa. Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó. Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica", advierte el comunicado.

Frente a los acontecimientos, desde Argra exigieron al presidente Javier Milei que separe "de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia" a Patricia Bullrich y a sus subalternos. "De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra", cierra el texto.