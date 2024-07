El enojo de Alfredo Casero con Milei por el cargo a El Dipy: "No es lo que habíamos votado"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agencialavieja/status/1815983952995250425&partner=&hide_thread=false Debemos pagarle a este inutil,que a la cultura aporto una garcha,que todos sabemos que es un trepador y un bocon,

Inutil en todos los.terminos.

Me parece un horror,y NO ERA.LO QUE HABIAMOS VOTADO... https://t.co/N7gn5aFLFf — Alfredo Casero (@agencialavieja) July 24, 2024

Indignado, en la red social X (antes Twitter) Casero se hizo eco de esta información y disparó un fuerte mensaje. Así, definió a El Dipy como "trepador, bocón e inútil en todos los términos".

“Debemos pagarle a este inútil que a la cultura aportó una garc… que todos sabemos que es un trepador y un bocón, Inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado”, escribió el actor.

La posición política de Alfredo Casero

El comediante apoyó anteriormente a Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, en las últimas elecciones, se diferenció del partido tras el pacto electoral de Patricia Bullrich con Javier Milei.

"Yo pongo todo pura y exclusivamente por el amor que le tengo a este país. Y muchos de ustedes no fueron a votar. Y ahora están pensando en que 'el balotaje es en fin de semana y yo me mando a mudar', cuando ustedes son los que tienen que solucionar esto", expresó en ese entonces.

Y agregó: "Fuimos nosotros los que les dimos la oportunidad en el 2019 y nos recontra cagaron, hijos de puta. Sépanlo y cáguense de risa, pero no vayan a subestimar a la cantidad de gente que me sigue. Yo estoy al lado de la gente y los vamos a pasar por encima. Así que no nos caguen, espero que lo hayan entendido".