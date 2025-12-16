El director de Arca, Juan Pazo, presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

El Ministerio de Economía designó un reemplazante cercano a Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei

La lista de cambios de fin de año en el gobierno nacional se estiró este martes a la medianoche con una modificación clave en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) . El director ejecutivo Juan Pazo presentó la renuncia al cargo y será reemplazado por Andrés Vázquez , otro funcionario del organismo.

El abogado y empresario dio un paso al costado después de un año de trabajo en la ex Afip. Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que el sucesor representa la continuidad de la política tributaria y aduanera definida por el presidente Javier Milei y el titular de la cartera, Luis Caputo .

Según informaron fuentes oficiales, Pazo volverá a trabajar en el sector privado , donde "desarrolló exitosamente toda su vida profesional". Al mismo tiempo, las autoridades destacaron que "seguirá colaborando incondicionalmente para potenciar la actividad y el crecimiento de la economía argentina".

El cambio en Arca se formalizó este martes mediante el decreto 890/2025 . De esta manera, Andrés Edgardo Vázquez abandonó la conducción en la Dirección General Impositiva (DGI) y se convirtió en la máxima autoridad dentro de Arca.

El nuevo director ejecutivo cuenta con el respaldo de Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei. En octubre de 2024 había sido designado como responsable de fiscalización y recaudación tributaria en el marco de la disolución de Afip y la creación de Arca para reasignar competencias.

En cuanto al funcionario saliente, el Ministerio de Economía destacó su rol como impulsor de "grandes y profundas transformaciones en el organismo". Entre ellas, la cartera destacó la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple y el Régimen Simplificado de Ganancias.

Pazo también fue uno de los responsables del proyecto de ley de inocencia fiscal, uno de los temas que forma parte de la agenda actual en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. El gobierno aseguró que seguirá teniendo las puertas abiertas para colaborar fuera del Estado.